In Flensburg hatte es bereits am Nachmittag begonnen zu schneien.

Wie vorhergesagt hat eine Kaltfront von Norden her Deutschland erreicht. Aus Schleswig-Holstein melden die Einsatzkräfte Dutzende Unfälle auf glatten und verschneiten Straßen. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

Anhaltende Schneefälle haben Autofahrern in weiten Teilen Schleswig-Holsteins Probleme bereitet. Die Regionalleitstellen berichteten von rund 150 Unfällen bis zum frühen Abend. Allein im Bereich Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Lübeck gab es am Nachmittag knapp 60 glättebedingte Unfälle, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle Süd sagte. "Fast alles Blechschäden, wenige Leichtverletzte."

Im Bereich Kiel, Plön, Neumünster und Rendsburg-Eckernförde registrierte die Leitstelle ab 13 Uhr 57 glättebedingte Unfälle. Bei mindestens sieben Unfällen seien Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher.

Auch an der Westküste und im nördlichen Schleswig-Holstein gab es zahlreiche Unfälle. Allein im nördlichen Landesteil gab es 38 glättebedingte Einsätze - die meisten davon Verkehrsunfälle, wie ein Sprecher sagte. Schneefall setzt am Abend auch in Mecklenburg-Vopommern, in Teilen Brandenburgs und in Berlin ein.

In der Nacht sollte sich der Schneefall weiter Richtung Südosten bewegen. An Heiligabend sind dann von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern und in den Norden Brandenburgs und Berliner Raum auch Schneeregen oder Schneefall, wie ntv-Meteorologe Björn Alexander sagt. Im Norden und Nordosten könnte es an den folgenden Tagen dann Dauerfrost geben.