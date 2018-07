Panorama

Blutige Rache-Aktion: Wütender Mob tötet fast 300 Krokodile

Nachdem ein Mann in Neuguinea von einem Krokodil zerfleischt worden ist, greift sein Dorf zu radikalen Mitteln: Mit Messern und Hämmern schlachten sie fast 300 Tiere ab. Sie gehören zu einer Krokodilfarm, die ganz in der Nähe eines Wohngebiets liegt.

Eine aufgebrachte Menschenmenge hat in Indonesien fast 300 Krokodile abgeschlachtet, nachdem zuvor ein Nachbar von einem der Tiere getötet worden war. Der Vorfall habe sich am Samstag in der Provinz Papua im Anschluss an die Beerdigung des Mannes ereignet, teilten Polizei und Umweltbehörde mit. Der 48-Jährige war bei der Suche nach Futter für seine Kühe in das Gehege einer Krokodilfarm gefallen.

Aus Wut über die Lage der Farm in der Nähe eines Wohngebiets hätten sich Familienangehörige und Anwohner an die Polizei gewandt. Der Besitzer der Farm habe sich daraufhin bereit erklärt, Schadenersatz zu zahlen, sagte der Chef der Umweltbehörde, Bassar Manulang. "Wir haben uns mit der Familie des Opfers geeinigt und unser Beileid ausgesprochen", sagte er.

Die Menschenmenge gab sich damit aber offenbar nicht zufrieden: Mit Messern, Macheten und Schaufeln bewaffnet hätten sich "Hunderte" auf den Weg zu der Krokodilfarm gemacht und 292 der Reptilien abgeschlachtet - von Jungtieren bis zu zwei Meter langen ausgewachsenen Krokodilen, teilten die Behörden mit. Polizei und Mitarbeiter der Umweltbehörde hätten nichts unternehmen können.

25.000 Euro Schaden für die Farm

Ermittlungen seien eingeleitet worden, eventuell werde Strafanzeige erstattet. "Momentan befragen wir noch die Zeugen", sagte der Chef der lokalen Polizei, Dewa Made Sidan Sutrahna. Der finanzielle Schaden beträgt nach Angaben der Farmbetreiber bei 25.000 Euro. Die Krokodilfarm war seit 2013 mit offizieller Erlaubnis der Behörden in Betrieb.

Der Inselstaat Indonesien verfügt über eine enorme Artenvielfalt, darunter mehrere Krokodilarten. Tödliche Attacken der Reptilien auf Menschen sind keine Seltenheit. Erst im März wurde ein sechs Meter langes Krokodil auf Borneo erschossen, nachdem es einen Arbeiter einer Palmölplantage gefressen hatte. Vor zwei Jahren starb ein russischer Tourist auf einer bei Tauchern beliebten Insel bei einem Krokodilangriff.

Quelle: n-tv.de