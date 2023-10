Der Sendebetrieb des ZDF war nicht in Gefahr.

Rund 600 Mitarbeiter des ZDF müssen am Vormittag ihre Büros am Mainzer Lerchenberg wegen einer Bombendrohung verlassen. Nach einem Polizeieinsatz in den betreffenden Gebäuden kommt die Entwarnung. Details zum Drohschreiben geben die Behörden vorerst nicht bekannt.

Nach einer Bombendrohung gegen die ZDF-Zentrale in Mainz sind am Vormittag zwei Gebäude vorübergehend geräumt worden. Rund 600 Mitarbeiter mussten das ZDF-Hochhaus auf dem Lerchenberg und das sogenannte Sendebetriebsgebäude verlassen, wie eine Sprecherin des Senders sagte. Das Hochhaus beherbergt Redaktion und Verwaltung. Die Sendefähigkeit war nach ZDF-Angaben nicht beeinträchtigt.

Nach rund eineinhalb Stunden gab die Polizei Entwarnung. Der Einsatz wurde beendet und die Mitarbeiter konnten zurückkehren, wie ein Sprecher sagte. Zuvor war am Morgen bei der Polizeiinspektion Mainz eine Bombendrohung gegen das ZDF-Studio eingegangen. Die Gebäude wurden daraufhin von Beamten mit Unterstützung von Sprengstoffhunden durchsucht.

"Eine Bewertung durch Experten des Landeskriminalamtes des per Mail eingegangen Schreibens ergab, dass derzeit keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung vorliegen", erklärte die Polizei dazu. Das Gelände habe daher wieder freigegeben werden können. Details zur Art der Drohung wurden mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht gemacht.