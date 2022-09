An 13 Orten von Saskatchewan Zehn Tote bei Messerangriffen in Kanada

In Kanada sind bei Messerangriffen in abgelegenen Gemeinden zehn Menschen getötet und weitere verletzt worden. Die Angriffe haben sich laut Polizei in 13 verschiedenen Orten der Provinz Saskatchewan ereignet. Zwei Verdächtige sind auf der Flucht.

Bei einer Serie von Messerangriffen in Kanada sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Zwei Verdächtige seien auf der Flucht, teilte die Polizei in der Provinz Saskatchewan bei einer Pressekonferenz mit.

Bei den Angriffen wurden weitere Menschen verletzt, 15 kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Die kanadische Polizei teilte mit, sie fahnde nach zwei verdächtigen Männern. Diese seien in einem schwarzen Nissan Rogue unterwegs gewesen. Kanadische Medien schreiben, dass die Männer "bewaffnet und gefährlich" seien.

Zu einem Motiv konnte die Polizei zunächst keine Aussage machen. "Es hat den Anschein, dass einige der Opfer gezielt und einige zufällig ausgewählt wurden", sagte Blackmore. "Daher wäre es zum jetzigen Zeitpunkt äußerst schwierig, ein Motiv zu nennen."

Die Angriffe ereigneten sich kanadischen Medien zufolge an mehreren Orten, darunter dem Indianerreservat "James Smith Cree Nation" und dem Dorf Weldon in Saskatchewan. Die Polizei suche in der Provinz Saskatchewan und in den angrenzenden Provinzen Manitoba und Alberta nach den beiden männlichen Verdächtigen. Die Fläche dieser drei Provinzen in der Mitte Kanadas ist mehr als fünfmal so groß wie die Fläche Deutschlands.

"Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Hinweise darauf, dass sie in eine andere Provinz gereist sind, aber da sie sich in einem Fahrzeug befinden, können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wo sie sich gerade befinden", teilte Blackmore weiter mit. "Die Priorität liegt jetzt darin, sie ausfindig zu machen und sicherzustellen, dass wir sie in Gewahrsam haben." Es seien außerdem zusätzliche Einsatzkräfte in der Kleinstadt Regina zu einem Spiel in einem Football-Stadion beordert worden.