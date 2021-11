Null-G, 1G, 2G, 3G oder Plus? Was die verschiedenen G-Regeln bedeuten

Die Corona-Regeln werden langsam unübersichtlich. 3G verstehen noch die meisten, aber was soll das "Plus"? ntv.de erklärt, was man dazu wissen muss.

1G

Die 1G-Regelung ist noch recht neu in der Diskussion und noch nicht klar definiert. Manche meinen damit nur Geimpfte, andere nur Getestete. Zu Letzteren gehört der Virologe Johannes Schmitt-Chanasit, der die 1G-Variante vergangene Woche ins Spiel brachte. Sie sieht vor, dass nur Tests als Zutrittskriterium für öffentliche Einrichtungen gelten sollen. Sein Argument: 2G (s. u.) biete nur eine trügerische Sicherheit, weil auch Geimpfte sich infizieren können, wenn auch wesentlich seltener als Ungeimpfte.

Vorteil: Durch das hohe Testaufkommen werden viele Infektionen aufgespürt, auch unter Geimpften und Genesenen.

Nachteil: Sehr hoher Aufwand und Kosten. Es gibt für Impfunwillige keinen Anreiz, sich impfen zu lassen. Dass Genesene und Geimpfte ein viel geringeres Risiko haben, sich zu infizieren, bleibt unberücksichtigt.

2G

Steht für genesen oder geimpft. Gilt also irgendwo 2G, sei es in Kino oder Kneipe, muss man eines von beiden nachweisen. Vollständig geimpft ist man laut Robert-Koch-Institut (RKI) 14 Tage nach der zweiten Spritze mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff, also jenen von Astrazeneca, Biontech, Janssen oder Moderna. Wer mit dem Präparat von Janssen (auch bekannt als Johnson & Johnson) geimpft wurde, gilt schon nach einer Spritze als vollständig geschützt. Es wird aber empfohlen, sich sicherheitshalber noch eine Dosis Biontech oder Moderna verabreichen zu lassen. Als vollständige Impfung gilt auch, wenn man nach einer überstandenen Infektion nur eine Impfdosis erhalten hat. Genesen ist man dem RKI zufolge, wenn man infiziert war und das mit einem PCR-Test nachgewiesen wurde. Das gilt aber nur für sechs Monate. Ganz genau kann man das beim RKI nachlesen. 2G gilt schon in Sachsen, ab Montag in Berlin und in Bayern unter anderem in Theatern, Kinos und Fitnessstudios. In Hamburg gilt ein Optionsmodell, in vielen anderen Ländern ist 2G bei weiter steigenden Zahlen vorgesehen.

Vorteil: Genesene und Geimpfte haben einen sehr guten Schutz gegen Infektionen und besonders auch gegen schwere Verläufe. Wer sich in einem Raum aufhält, in dem sich nur Genesene und Geimpfte befinden, hat also ein reduziertes Risiko, sich anzustecken. Wobei letztgültige Voraussagen zum Risiko schwierig sind. Es gilt beispielsweise zu berücksichtigen, wie sich die Menschen in einem Raum verhalten - reden sie angeregt miteinander oder schweigen sie eher, wie etwa in einem Gottesdienst? Sind die Fenster geöffnet oder nicht? Die Impfung ist zwar wohl der wichtigste, aber nicht der einzige Faktor.

Nachteil: Könnte zu einem falschen Sicherheitsgefühl und damit zu leichtsinnigem Verhalten führen, etwa dem Missachten der AHA+L-Regeln. Denn auch Geimpfte und Genesene können sich infizieren und das Virus weitergeben. Der Virologe Hendrick Streeck befürchtet zudem, dass sich Ungeimpfte seltener testen lassen, weil sie sowieso vom öffentlichen Leben ausgeschlossen bleiben.

2G plus

Das "Plus" bedeutet, dass man zusätzlich zu den obigen Kriterien noch einen negativen Corona-Test vorweisen muss. Man muss also geimpft und getestet oder genesen und getestet sein. Das kann ein Schnelltest oder auch ein PCR-Test sein. Zuletzt sagte Gesundheitsminister Jens Spahn, er sei für 2G plus bei öffentlichen Veranstaltungen.

Vorteil: Noch geringeres Ansteckungsrisiko als bei 2G, weil zusätzlich noch getestet wird.

Nachteil: Größerer Aufwand und weiterhin die Gefahr eines falschen Sicherheitsgefühls. Denn gerade Schnelltests können falsch-negativ sein.

3G

Steht für "genesen, geimpft und getestet" - fängt alles drei mit "g" an, macht zusammen 3G. Als Test reicht hier ein Antigen-Schnelltest aus. Der Unterschied zu 2G plus ist, dass bei 3G ein Test mit der Impfung und der überstandenen Erkrankung gleichgestellt ist. Laut dem geplanten Corona-Schutzpaket von SPD, Grünen und FDP soll 3G künftig am Arbeitsplatz verpflichtend sein.

Vorteil: Bietet einige Sicherheiten und schließt niemanden aus, da auch Ungeimpfte Zutritt bekommen. Werden Tests jede Woche millionenfach angewandt, dürften viele Infektionen entdeckt werden.

Nachteil: Wenn Tests älter als ein paar Stunden sind, lässt die Aussagekraft rapide nach. Wenn jemand nach einem Test noch in einen vollen Bus gestiegen ist, gibt es eigentlich keine Sicherheit mehr. Der Test gilt aber 24 Stunden lang. Hinzu kommt das Problem, dass die Schnelltests am Beginn einer Infektion nicht besonders zuverlässig sind. "Niedrige Viruslasten werden so gut wie nicht erkannt", heißt es in einer Studie der Uni Würzburg. Außerdem muss der Test auch richtig angewendet werden, was eine weitere Fehlerquelle ist.

3G plus

Meint dasselbe wie 3G, nur dass der Test hier ein PCR-Test sein muss, dem "Goldstandard" der Tests. Gilt beispielsweise in Bayern bei Friseuren, in der Gastronomie und in Hotels.

Vorteil: Größere Sicherheit dank bester Testqualität.

Nachteil: Sehr aufwendig. Einen PCR-Test zu machen, dauert mindestens ein paar Stunden, meist einen Tag. Man hat dann zwar weitestgehende Sicherheit zum Testzeitpunkt nicht infiziert gewesen zu sein, es besteht aber auch hier die Gefahr, sich noch nach dem Test anzustecken.

0G

Und was ist mit 0G, also Null-G? Damit ist keine Regel wie bei 2- oder 3G gemeint, sondern Kritik an deren Nichteinhaltung. Diesen Ausdruck verwandte Gesundheitsminister Spahn jüngst in einem "Spiegel"-Interview. Damit meinte er den Fall, dass die 3G- oder 2G-Regeln zwar vorhanden sind, aber gar nicht kontrolliert werden. Diese Variante hat für die Pandemiebekämpfung nur Nachteile.