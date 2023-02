Bei der neuen russischen Angriffswelle haben zwei Raketen nach ukrainischen Angaben den rumänischen und moldawischen Luftraum durchquert. Zwei vom Schwarzen Meer aus abgefeuerte Kaliber-Raketen seien erst in den Luftraum der Republik Moldau eingedrungen und hätten dann den rumänischen Luftraum durchflogen, bevor sie in die Ukraine gelangt seien, sagt der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj. Laut der Zeitung "Ukrainska Prawda" hat die Ukraine auf einen Abschuss verzichtet, um die Zivilbevölkerung im Ausland nicht zu gefährden. Die Führung in Moldau spricht von einer Rakete und hat aus Protest dagegen den russischen Botschafter einbestellt. Rumänien erklärt, die Rakete sei in den Luftraum der Republik Moldau vorgedrungen, aber nicht in den rumänischen. Aus Russland gibt es bislang keine Stellungnahme.

+++ 12:14 Lange zu russischen Angriffen: "Das ist die Offensive, die erwartet wurde" +++

Die russische Offensive in der Ukraine läuft, allerdings anders als bei der Angriffswelle vor einem Jahr. Wird die Ukraine standhalten können? Darüber sowie über ein wichtiges Signal, das von Selenskyjs Europa-Besuch ausgeht, spricht Verteidigungsexperte Nico Lange im Interview mit ntv.

+++ 11:39 "Haben so gut wie keine mehr" - Ukraine geht die Munition aus +++

Ihor Zhovkva, der sicherheits- und außenpolitische Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, verweist im Gespräch mit dem US-Sender Bloomberg auf die schlechte Munitionslage der ukrainischen Streitkräfte durch die intensiven Kämpfe. „Wir bauchen dringend Munition. Wir haben so gut wie keine mehr“, sagt er in dem Interview. Zudem seien auch Langstreckenwaffen und Panzer jetzt dringend nötig - ebenso wie die baldige Lieferung von Kampfflugzeugen. Der britische Geheimdienst vermutet, dass es auch auf russischer Seite an Munition mangeln könnte. Aktuell verstärken die Kreml-Truppen ihre Angriffe in der Ostukraine dennoch.

+++ 11:04 London: Russen rücken auf Bachmut und Wuhledar vor - hohe Verluste +++

Wagner-Söldner und reguläre russische Truppen sind nach Einschätzung britischer Militärexperten in den vergangenen Tagen auf die ostukrainischen Städte Bachmut und Wuhledar vorgerückt - erlitten dabei aber teils hohe Verluste. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hervor. "Russische Kräfte dominieren zunehmend die nördlichen Zufahrtswege nach Bachmut. Im Süden sind russische Einheiten auf den westlichen Rand des Ortes Wuhledar vorgerückt (...)", heißt es darin. Die Verluste seien demnach wegen unerfahrener Einheiten besonders um Wuhledar hoch. Bei einem einzigen Vorfall seien 30 weitgehend intakte gepanzerte Fahrzeuge nach einem missglückten Angriff zurückgelassen worden.

+++ 10:26 Leopard-Nachfolger: Das soll der neue Kampfpanzer Panther können +++

Der Kampfpanzer Leopard 2 aus deutscher Produktion ist einer der modernsten der Welt. Der Rüstungskonzern Rheinmetall arbeitet aber bereits an einem Nachfolger: Der Panther soll noch stärkere Munition schießen, automatisch nachladen, leichter und beweglicher werden - und er könnte 2024 lieferbereit sein.

+++ 09:38 Ukraine zeigt Video von Zerstörung von Russlands "Wunderwaffe" +++

Erstmals tauchen im Mai 2022 in der Ukraine Unterstützungsfahrzeuge vom Typ BMPT auf. Das Gefährt trägt den Spitznamen "Terminator". Bis zu fünf Ziele gleichzeitig soll es erfassen können. Angeblich wurden wegen technischer Mängel nur wenige produziert. Kremlfans feiern den Panzer als „Wunderwaffe“. So auch kürzlich ein russischer Propagandasender. Der ukrainische Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk hat die Berichterstattung aufgegriffen und ein Video geteilt, das die Zerstörung eines "Terminator" zeigen soll. Dazu schreibt er hämisch: "Die Orks haben kürzlich in ihrem wichtigsten Propagandasender Russia TV mit ihrem Kampfpanzer-Unterstützungsfahrzeug mit dem klangvollen Namen Terminator geprahlt. So viele schöne Worte über ein Fahrzeug, das fast unmöglich zu zerstören ist... fast."

Laut Experten des Portals "oryx", welche die Verluste von Kriegsgerät anhand von Videos und Bildern zählen, soll es der erste nachgewiesene Abschuss eines BMPT sein.

+++ 09:18 Finnland berät über Ratifizierung von NATO-Verträgen +++

Die finnischen Parlamentsfraktionen werden voraussichtlich am heutigen Freitag darüber beraten, wann sie die NATO-Gründungsverträge ratifizieren werden. Dies könnte zu einer früheren NATO-Mitgliedschaft Finnlands führen, vor der des benachbarten Schweden. Die beiden Länder haben sich kurz nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine um die NATO-Mitgliedschaft beworben. Während die meisten Mitgliedstaaten die Anträge ratifiziert haben, muss die Türkei dies noch tun. Die Regierung in Ankara hat erklärt, sie könne zunächst einer Aufnahme Finnlands zustimmen, jedoch noch nicht der von Schweden. Die beiden nordischen Staaten hatten dies bisher abgelehnt.

+++ 08:47 Deutsche Exporte nach Russland eingebrochen - aber nicht alle +++

Die deutschen Exporte nach Russland sind 2022 wegen der Sanktionen eingebrochen, die Importe dagegen gewachsen. Es wurden Waren im Wert von 14,6 Milliarden Euro und damit 45,2 Prozent weniger als 2021 in das Land geliefert, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Aufgrund kriegsbedingt stark gestiegener Preise für Energie - etwa Öl und Gas - wuchsen die deutschen Importe aus Russland dagegen um 6,5 Prozent auf 35,3 Milliarden Euro - die importierte Warenmenge ging allerdings um 41,5 Prozent zurück. Wichtigstes deutsches Exportgut nach Russland waren pharmazeutische Produkte, deren Export um 17,6 Prozent zulegte. Der Gesundheitssektor ist von den Sanktionen ausgenommen. Die Maschinenexporte gingen dagegen um mehr als die Hälfte auf 2,8 Milliarden Euro zurück, die Ausfuhren chemischer Erzeugnisse sanken um 43,3 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro.

+++ 08:10 Massive Drohnen- und Raketenangriffe auf die Ukraine +++

Das russische Militär hat erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. "Die Okkupanten haben Schläge gegen die kritische Infrastruktur geführt. Zehn Einschläge wurden registriert", teilt der Militärgouverneur von Charkiw, Oleh Synehubow, auf Telegram mit. Es gebe Stromausfälle. In der Region Saporischschja sollen offiziellen Angaben nach 17 Geschosse eingeschlagen sein. "Das ist die größte Anzahl seit Beginn der Invasion", teilt Militärgouverneur Anatolij Kurtjew mit. Laut des Leiters der Gebietsverwaltung von Dnipropetrowsk, Serhyj Lysak, habe es in seiner Region Explosionen durch die Flugabwehr gegeben. Diese habe alle einfliegenden Drohnen abgefangen. In der Stadt Krywyj Rih sei jedoch eine Rakete in ein Objekt der Energieversorgung eingeschlagen.

+++ 07:39 Umfrage: Jeder Zehnte bei Angriff auf Deutschland zu Kriegsdienst bereit +++

Im Falle eines militärischen Angriffs auf Deutschland wäre laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gut jeder zehnte Bundesbürger darauf eingestellt, sein Land mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Freiwillig würden sich in so einem Fall allerdings lediglich fünf Prozent der Deutschen zum Kriegsdienst melden. Weitere sechs Prozent der Erwachsenen erwarten, dass sie im Kriegsfall einberufen und gegebenenfalls für die Landesverteidigung ausgebildet würden. Jeder Dritte (33 Prozent) würde laut Umfrage versuchen, sein gewohntes Leben so weit wie möglich weiter zu führen. Fast jeder vierte Deutsche (24 Prozent) würde im Kriegsfall so schnell wie möglich das Land verlassen.

+++ 07:14 ISW: Kreml bereitet Industrie weiter auf langwierigen Krieg vor +++

Der Kreml verfolgt laut Institute for the Study of War weiterhin Maßnahmen, um die Verteidigungsindustrie Russlands schrittweise auf einen langwierigen Krieg in der Ukraine vorzubereiten und gleichzeitig eine breitere wirtschaftliche Mobilisierung zu vermeiden. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitrij Medwedew, hat kürzlich eine Panzerfabrik im Gebiet Omsk besucht und erklärt, dass Russland die Produktion verschiedener Rüstungsgüter, darunter auch moderner Panzer, als Reaktion auf die westliche Militärhilfe erhöhen müsse.

+++ 06:47 Wagner-Gruppe rekrutiert angeblich keine Gefangenen mehr +++

Der Anführer der Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, gibt laut Institut for the Study of War bekannt, dass man die Rekrutierung von Gefangenen eingestellt habe. In einer Antwort auf einen Pressekommentar behauptet Prigoschin, dass Wagners Rekrutierung "vollständig gestoppt" sei und dass "alle Verpflichtungen" für die derzeit beschäftigten Personen erfüllt würden. Von den rund 50.000 in russischen Gefängnissen angeworbenen Rekruten sind nach Angaben von Bürgerrechtlern Ende Januar nur noch etwa 10.000 bei der Truppe. "Die restlichen sind getötet, verletzt, verschollen, haben sich ergeben oder sind desertiert, unter anderem nach Russland mit der Waffe in der Hand."

+++ 06:20 EU will Russland-Sanktionen weiter verschärfen +++

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten geben nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel ein klares Bekenntnis zu weiterer Hilfe ab: "Die Europäische Union wird der Ukraine solange wie nötig mit tatkräftiger Unterstützung zur Seite stehen", heißt es in einer in der Nacht beim EU-Gipfel beschlossenen Erklärung. Zudem sei man bereit, die Sanktionen gegen Russland in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit Partnern weiter zu verschärfen. Maßnahmen gegen Umgehungsversuche würden verstärkt. Nach mehreren Treffen mit europäischen Verbündeten in den vergangenen Tagen hatte Selenskyj zuvor zudem von Fortschritten bei den Gesprächen über weitere Waffenlieferungen für sein Land berichtet.

+++ 05:55 Olaf Scholz zu Panzerlieferungen: "Das läuft" +++

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich optimistisch, dass die Ziele für die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine erreicht werden. "Mein Eindruck ist, das läuft", sagt der SPD-Politiker nach dem EU-Gipfel in Brüssel. "Aber es wird natürlich nicht einfach gehen." Nach eigenen Angaben nutzt Scholz auch beim EU-Gipfel noch einmal die Gelegenheit, "viele darum zu bitten, dass sie aktiv unterstützen". Dazu gehörten auch Training, Ersatzteil- und Munitionsversorgung. Zuletzt hatte es aus Berlin geheißen, die Aufstellung der Panzer-Bataillone für die Ukraine gestalte sich schwierig.

+++ 05:26 Macron: Keine baldigen Kampfjet-Lieferungen möglich +++

Die Ukraine kann nach französischen Angaben nicht mit schnellen Kampfjet-Lieferungen rechnen. Dies sei keinesfalls "in den kommenden Wochen" möglich, sagt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Er schließe aber nichts grundsätzlich aus, betont Macron. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte nach seinem Treffen mit den europäischen Staats- und Regierungschefs von "positiven Signalen" gesprochen. Er habe "von der Bereitschaft gehört, nötige Waffen zu schicken, auch Kampfjets".

+++ 04:45 Kiew tilgt sowjetische Erinnerungen aus dem Stadtbild +++

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist das zentrale Denkmal für den Oberbefehlshaber der sowjetischen Truppen bei der Befreiung von der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg entfernt worden. Die Statue von General Nikolai Watutin sei aus dem Marienpark abtransportiert worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie sei ins Luftfahrtmuseum gebracht worden. Darüber hinaus wurden mehr als 30 Straßen und Plätze umbenannt. So wurde dem Platz des Sieges, der an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg erinnert, laut Bürgermeister Vitali Klitschko sein historischer Name - Galizischer Platz - zurückgegeben. Der Prospekt des Sieges wurde in Brester Prospekt zurückbenannt.

+++ 04:00 Gouverneur von Donezk: Russische Großoffensive hat begonnen +++

Die erwartete neue Offensive Moskaus ist im Osten der Ukraine im Gange. Der Gouverneur der östlichen Region Donezk, Pawlo Krylenko, sagt auf die Frage im ukrainischen Fernsehen, ob die russische Offensive bereits begonnen habe: "Ja, definitiv." Vor allem in Städten wie Bachmut, Awdijwka und Wuhledar, die schon die blutigsten Kämpfe des Krieges erlebt hatten, "eskalieren die Kräfte und Mittel des Feindes mit täglicher Intensität. Sie versuchen, diese Gebiete und wichtigen Städte einzunehmen, um neue Erfolge zu erzielen." Kiew hatte vorausgesagt, dass Moskau angesichts des Jahrestags der russischen Invasion am 24. Februar seine Angriffe intensivieren würde, um mit Fronterfolgen prahlen zu können.

+++ 03:20 Slowakei will Ukraine MiG-29-Kampfflugzeuge liefern +++

Die Slowakei zeigt sich offen gegenüber einer Lieferung von Kampfflugzeugen des sowjetischen Typs MiG-29 an die Ukraine. Auf eine entsprechende Bitte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sagt der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger, man werde "an der Erfüllung dieses Wunsches zu arbeiten". Der slowakischen Nachrichtenagentur TASR erklärt Heger, die konkrete Vorgehensweise der Kampfflugzeug-Übergabe werde man auch auf europäischer Ebene klären. Denn die Slowakei würde die MiG-29 im Rahmen eines EU-Finanzierungsmechanismus an die Ukraine übergeben.

+++ 02:06 Sicherheitskonferenz befasst sich mit russischen Kriegsverbrechen +++

Die Strafverfolgung von möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine soll Thema der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche werden. Die Frage der Strafverfolgung sei auf die Tagesordnung gesetzt worden, sagt Konferenzchef Christoph Heusgen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. An der Veranstaltung werde deshalb unter anderem der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, teilnehmen.

+++ 01:11 Tschechien repariert ukrainische Panzerfahrzeuge +++

Ukrainische gepanzerte Fahrzeuge sollen in Tschechien repariert werden. Eine entsprechende Übereinkunft sei zwischen dem ukrainischen Rüstungskonzern Ukroboronprom und dem staatlichen tschechischen Unternehmen VOP CZ unterzeichnet worden, teilt das Verteidigungsministerium in Prag mit. Das Memorandum beinhalte einen Zeitplan für Reparaturen oder die Beschaffung von Ersatzteilen, sagt der Leiter des tschechischen Amtes für militärische Zusammenarbeit (Amos), Ales Vytecka. Das NATO- und EU-Mitgliedsland versorgt die Ukraine unter anderem mit Panzern und Artillerie.

+++ 01:14 Bericht: USA helfen Ukraine bei Koordination von Angriffszielen +++

Bei der Koordination von Angriffszielen gegen das russische Militär bekommt die Ukraine laut einem Bericht der "Washington Post" Unterstützung aus den USA. Bei einer Mehrheit der Angriffe, bei denen die fortschrittlichen Raketensysteme der USA zum Einsatz kommen, würden die USA oder Verbündete Koordinaten von Angriffszielen bereitstellen oder bestätigen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen aus der Ukraine und den USA. Ziele seien demnach etwa russische Munitionsdepots oder Kasernen auf ukrainischem Boden.

+++ 00:35 Slowakei bekommt Luftverteidigungssysteme von Deutschland +++

Deutschland überlässt der Slowakei zwei Luftverteidigungssysteme für den Nahbereich vom Typ Mantis. Das teilt das slowakische Verteidigungsministerium mit. Die Geschütze sollten zum Schutz der Grenze zur Ukraine im Osten des Landes eingesetzt werden. Jedes der Systeme besteht aus bis zu acht Geschütztürmen, zwei Sensoreinheiten und einem Kontrollzentrum. Damit können Raketen, Drohnen und Artillerie-Granaten abgeschossen werden.

+++ 22:51 Sektor eingebrochen: Kaum noch Auslandstouristen in Russland +++

Der Tourismussektor in Russland ist im vergangenen Jahr angesichts der westlichen Sanktionen und der strikten Corona-Maßnahmen in China eingebrochen. Nach Angaben des Branchenverbands Ator, der sich auf Zahlen der Grenzbehörden stützte, kamen 2022 nur rund 200.100 ausländische Gäste nach Russland. Das war ein Rückgang um über 96 Prozent verglichen mit den Jahren vor der Corona-Pandemie, wie die Branche mitteilt. Die Gründe dafür seien "klar", hieß es. Verantwortlich dafür seien der geschlossene Luftraum zwischen Russland und einer großen Mehrheit der europäischen Länder und die Tatsache, dass keine Visa- und Mastercards genutzt werden konnten. All das hängt mit den Wirtschaftssanktionen des Westens infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine zusammen.

+++ 22:01 FSB meldet Tod von vier Bahnpartisanen +++

Russische Behörden haben nach eigenen Angaben im Nordkaukasus vier Männer getötet, die im Auftrag der Ukraine einen Terroranschlag auf eine Bahnstation vorbereitet haben sollen. "Nach den vorliegenden Informationen waren die Banditen an der terroristischen Tätigkeit ukrainischer militärischer nationalistischer Gruppierungen beteiligt", sagt der Sprecher des Nationalen Anti-Terror-Komitees (NAK), Wadim Druschinin. In Russland rufen Schienenpartisanen dazu auf, durch Anschläge auf Bahninfrastruktur Militärtransporte in das Kriegsgebiet in der Ukraine zu verhindern. Die Geheimdienstaktion fand demnach bereits am Mittwoch in einem Dorf des Nordkaukasusgebiets Stawropol statt. Der Inlandsgeheimdienst FSB sei über das Versteck der bewaffneten Männer und einen geplanten Anschlag informiert worden und habe reagiert, hieß es. Die Verdächtigen hätten sich der Festnahme widersetzt und seien bei einem Schusswechsel getötet worden.

+++ 21:25 Ex-NATO-Generalsekretär Rasmussen hält deutsche Sorgen vor Eskalation für unbegründet +++

Der frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen glaubt nicht, dass Waffenlieferungen des Westens zu einer Eskalation mit Russland führen. "Ich mache mir keine Sorgen, dass wir diesen Krieg eskalieren könnten", sagt Rasmussen dem "Spiegel". "Appeasement gegenüber Diktatoren führt nicht zum Frieden, es führt zu Krieg, weil ihr Appetit grenzenlos ist." Rasmussen warnt davor, sich von Putin erpressen zu lassen. "Wer sich von einem Atomstaat erpressen lässt, ist dazu verurteilt, in Sklaverei zu leben. Es würde anderen Staaten ein Argument liefern, ebenfalls Atomwaffen zu entwickeln."

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 20:57 Experte: Materialmangel bremst russische Offensive +++

+++ 20:22 Geheimdienste: Moldau sieht sich von Russland bedroht +++

Die Republik Moldau sieht sich nach eigenen Angaben mit verdeckten russischen Aktivitäten zur Destabilisierung des Landes konfrontiert. Der moldauische Geheimdienst SIS teilt mit, die "subversiven Aktivitäten" zielten darauf ab, "die Republik Moldau zu untergraben sowie die öffentliche Ordnung zu destabilisieren und verletzen". Die Informationen über diese "Aktivitäten" stammten von der ukrainischen Regierung sowie aus eigenen Operationen des SIS, heißt es weiter. Welcher Art diese "Aktivitäten" sein sollen, erläutert der Geheimdienst nicht.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.