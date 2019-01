Das Europaparlament wird morgen um 08.30 Uhr den Ausgang der Brexit-Abstimmung in London beraten. Abgeordnete aller Fraktionen wollen erörtern, welche Optionen nach dem Votum des britischen Parlaments bleiben und wie die Europäische Union reagieren könnte. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratschef Donald Tusk nehmen nicht an der Debatte teil. Sie eilten heute nach Brüssel, um dort die Folgen der britischen Abstimmung zu analysieren.

+++ 20:02 May steht Niederlage bevor +++

Kurz vor der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament ist die abschließende Debatte über den Austrittsvertrag mit der EU zu Ende gegangen. Eine Mehrheit für das von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Abkommen gilt als unwahrscheinlich. Vor der entscheidenden Abstimmung, die für 21.00 Uhr deutscher Zeit geplant ist, befasst sich das Unterhaus mit mehreren Änderungsanträgen.

+++ 19:56 May lehnt zweites Brexit-Referendum ab +++

Premierministerin May spricht sich vor dem Parlament gegen ein zweites Referendum aus. Dies würde zur weiteren Spaltung führen, sagt sie.

+++ 19:43 May wirbt für Zustimmung +++

Premierministerin May unternimmt einen letzten Versuch, ihr mit der EU ausgehandeltes Abkommen durch das Parlament zu bringen. In einer Rede fordert sie die Abgeordneten auf, zuzustimmen – andernfalls drohe ein harter Brexit.

Es sieht aber danach aus, dass May eine Niederlage erleiden wird. Zahlreiche Abgeordnete aus dem Regierungslager haben angekündigt, gegen das Abkommen zu stimmen. Hilfe von der Opposition darf May nicht erwarten.

+++ 19:30 Labour-Chef Corbyn kritisiert May +++

Das britische Parlament nähert sich der Abstimmung über den Brexit-Deal von Premiermisterin Theresa May. Oppositionsführer Jeremy Corbyn macht deutlich, dass seine Partei gegen das Abkommen stimmen wird: "Die Premierministerin hat den Brexit lediglich ihre konservative Partei zufriedenstellen wollen. Und nicht einmal das ist ihr gelungen." Die Regierung habe mehr Zeit mit innerem Streit verbracht als mit der EU zu verhandeln, so Corbyn.

+++ 19:12 Moscovici hält britische Politik für nicht planbar +++

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici äußert öffentlich keine Erwartung an das Parlamentsvotum. "Es gibt Dinge, die man nicht planen kann. Dazu gehört offensichtlich die britische Innenpolitik", sagt er in Straßburg.

+++ 19:01 Deutsche Bank erwartet Rezession bei hartem Brexit +++

Die Ökonomen der Deutschen Bank erwarten, dass Großbritannien bei einem harten Brexit für mindestens zwei Jahre in eine Rezession rutscht. Das sagt Vorstandschef Christian Sewing auf dem Hauptstadtempfang des größten deutschen Geldhauses in Berlin. Auch die übrige EU würde einen halben Prozentpunkt ihrer Wirtschaftsleistung einbüßen - "zu groß wären die Verwerfungen für den Handel, die Finanzierungsbedingungen und das Vertrauen der Investoren".

Sewing glaubt, dass der eigentlich für Ende März geplante Ausstieg Großbritanniens aus der EU wegen der bei einem harten, also ungeordneten Brexit absehbaren schweren wirtschaftlichen Folgen nicht pünktlich über die Bühne gehen wird. "Ich rechne deshalb damit, dass man den Ausstieg um mindestens drei Monate verschieben wird, falls das Abkommen heute Abend im Unterhaus abgelehnt wird."

+++ 18:36 Wettbüros sagen Niederlage für May voraus +++

In Großbritannien kann man ja auf ziemlich alles wetten, natürlich auch auf die Abstimmung im Parlament. Ein Blick auf die Quoten verrät: Dass Premierministerin May das Abkommen durch das Parlament bringt, erwartet kaum jemand. In Zahlen ausgedrückt: Wer beim Wettanbieter Ladbrokes auf eine Niederlage von May wetten will, muss 33 Pfund zahlen, um ein Pfund zu gewinnen (und seinen Einsatz zurückzubekommen). Wer dagegen ein Pfund auf einen Sieg Mays setzt, bekommt – sofern er richtig liegt – zehn Pfund (und seinen Einsatz zurück).

+++ 18:27 Die Nervosität an den Börsen steigt +++

Unmittelbar vor dem Showdown unter dem Big Ben herrscht unter Anlegern gespannte Ruhe. An den Börsen wird davon ausgegangen, dass das britische Unterhaus gegen Premierministerin Mays Brexit-Deal mit der EU stimmen wird. Unterstützt von Kursgewinnen an der Wall Street schließt der Dax 0,3 Prozent im Plus bei 10.891 Punkten. Der EuroStoxx50 legt 0,4 Prozent auf 3066 Zähler zu, und der Londoner Auswahlindex FTSE gewinnt 0,7 Prozent. Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 rücken bis zu 1,3 Prozent vor. Das Pfund Sterling verbilligt sich dagegen um 0,8 Prozent auf 1,2760 Dollar. Noch deutlicher spiegelte sich die Unruhe am Terminmarkt wider, wo sich Anleger mit Optionen zur Absicherung gegen kurzfristige Kursausschläge eindeckten. Dadurch steigt der Volatilitätsindex, der die Nervosität der Investoren widerspiegelt, zeitweise auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 23,609 Punkten. Damit hat er sich binnen zwei Tagen versiebenfacht.

+++ 18:11 "No, no, no": Tory-Rede dauert nur 20 Sekunden +++

Drei Minuten Zeit haben die Abgeordneten eigentlich für ihre Wortmeldungen bei der Brexit-Debatte. Tory-Hardliner Julian Lewis brauchte laut "Guardian" nur 20 Sekunden: "Brexit heißt Brexit." Weil "kein Deal besser als ein schlechter Deal" sei, stimme er mit "No, no, no" - wie die eiserne Lady Margaret Thatcher einst in einer berühmten Unterhaus-Debatte über die EU sagte.

+++ 17:48 Tories erwarten 200-Stimmen-Niederlage für May +++

"Financial Times"-Reporter Sebastian Payne berichtet, dass so gut wie kein konservativer Abgeordneter davon ausgeht, dass May das Brexit-Abkommen durchbringt. Die Stimmung in der Fraktion sei "ziemlich düster". Die meisten würden mit einer Niederlage von etwa 200 Stimmen für Theresa May rechnen, manche eher mit 100 Abweichlern. "Aber niemand glaubt, dass das durchgeht."

+++ 17:19 Wann liegt das Ergebnis vor? Der Zeitplan +++

Der Sprecher des Unterhauses, John Bercow, teilt mit, dass er zunächst über vier Änderungsanträge abstimmen lassen wird. Da die Abstimmungen um 20 Uhr deutscher Zeit beginnen sollen, könnte das Votum über den Vertrag gegen 21 Uhr stattfinden. Das Ergebnis läge dann voraussichtlich gegen 21:15 Uhr vor.

+++ 17:01 Juncker bricht London-Aufenthalt ab und fliegt nach Brüssel +++

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker soll sich auf dem Rückweg von London nach Brüssel befinden. Das twittert der Brüsseler Korrespondent der "Sun" unter Berufung auf EU-Währungskommissar Pierre Moscovici. Juncker wollte in London bleiben, aber morgen Früh müsse er für Notfälle im Brexit-Gezerre bereitstehen, schreibt der Korrespondent. Moscovici äußert keine Prognose zum Parlamentsvotum. "Es gibt Dinge, die man nicht planen kann. Dazu gehört offensichtlich die britische Innenpolitik", sagte er in Straßburg. Laut "Daily Mirror" steht in London ein Flugzeug bereit, um Theresa May morgen Früh nach Brüssel zu fliegen.

+++ 16:23 Mays Generalstaatsanwalt deutet zweite Abstimmung an +++

Die gefürchtete Brexit-Hängepartie könnte in verschiedenen Varianten weitergehen: Laut Sky News hält Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox, der auch Mays oberster Rechtsberater ist, sogar eine zweite Abstimmung für möglich, wenn es heute eine krachende Niederlage für die Premierministerin geben sollte. Das soll Cox in seiner Rede vor dem Unterhaus angedeutet haben. "Wenn dieser Vorschlag keine Mehrheit erhält, wird er in fast der gleichen Form und mit fast gleichem Inhalt noch einmal zurückkehren", zitiert ihn der britische Nachrichtensender. Cox appellierte inständig an die Abgeordneten: "Was machen Sie? Sie sind keine Kinder auf dem Spielplatz, Sie sind Gesetzgeber. Wir spielen mit dem Leben der Menschen."

+++ 15:55 Labour-Chef Corbyn kündigt Misstrauensvotum an +++

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Premierministerin May schon "bald" nach der sich abzeichnenden Ablehnung des Deals im Parlament ankündigt. Sollte May nach ihrer prognostizierten Niederlage nicht sofort und von selbst zurücktreten, könnte das Misstrauensvotum laut Medienberichten schon morgen stattfinden. Verliert May das Misstrauensvotum, könnte das zur Bildung einer neuen Regierung führen. Andernfalls könnten Neuwahlen angesetzt werden. Der 69-Jährige Corbyn darf sich im Fall von Neuwahlen Chancen auf das Amt des Regierungschefs machen.

+++ 15:32 Londoner Pizzeria gibt Austritts-Gegnern Rabatt +++

Jeder kämpft auf seine Weise: Eine angesagte Pizzeria im Osten Londons zum Beispiel gibt jedem Kunden, der von seinem Abgeordneten ein neues Brexit-Referendum oder eine Volksabstimmung über den Deal von May mit Brüssel fordert, 25 Prozent Nachlass auf Pizza. Einzige Voraussetzung: der schriftliche Nachweis in Form von Brief oder E-Mail. Das Sonderangebot gilt von Sonntag bis Donnerstag - und zwar bis zum 29. März, dem Tag des geplanten Ausscheidens Großbritanniens aus der EU.

+++ 15:17 Ifo empfiehlt "gesichtswahrendes" Schweizer Modell +++

Das Ifo-Institut fordert die EU auf, Großbritannien eine Lösung nach Vorbild des Schweizer Modells anzubieten. "Angesichts der verfahrenen Lage müssen neue Ansätze her", sagt der Außenwirtschaftsexperte und designierte Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr. Nach dem Schweizer Modell würden die Briten durch Verträge auf vielen Politikfeldern mit der EU zusammenarbeiten. "Zentraler Ankerpunkt sollte eine weitere Mitgliedschaft in der europäischen Zollunion sein." London sollte bei handelspolitischen Entscheidungen weiter mitreden. "Diesen Weg halten wir für gangbar und gesichtswahrend", so Felbermayr.

+++ 14:45 Soll Deutschland bei britischem Nein vermitteln? +++

Die Grünen kritisieren den Vorstoß von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, wonach Deutschland bei einem Scheitern des Brexit-Vertrages im Unterhaus als Vermittler in neuen Gesprächen auftreten sollte. "Kurz vor der Abstimmung ist solch ein Signal einfach nur fahrlässig", sagt die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner. "Es kann als Aufforderung verstanden werden, das Abkommen abzulehnen und dann neu zu verhandeln. Dobrindt sägt am europäischen Zusammenhalt." Ob Dobrindt zu einer inhaltlichen Neuverhandlung des Austrittsvertrages bereit wäre, sagte er nicht.

+++ 14:26 Die Debatte im Unterhaus ist offiziell eröffnet +++

Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox macht den Auftakt. Seine Position ist, dass ein EU-Austritt ohne einen Deal Chaos verursachen wird. Cox gilt als brillianter Redner. Nach den Worten des Sprechers des Unterhauses, John Bercow, hat er "den Intellekt von Einstein und die rhetorischen Fähigkeiten von Demosthenes".

+++ 14:10 Was passiert, wenn es keinen Deal gibt? +++

Wenn die britischen Parlamentarier das Brexit-Abkommen durchfallen lassen, wird ein harter Brexit immer wahrscheinlicher. Dann gibt es weder Übergangsfrist, noch irgendwelche Abmachungen. Nach den WTO-Regeln müssen Zölle erhoben und die Grenzen kontrolliert werden. Die Folge wären Staus, Lieferengpässe und die Unterbrechung von Produktionsketten. Die EU-Bürger in Großbritannien hätten keine Rechtsansprüche mehr. Im EU-Haushalt dürfte dann 2019 auch ein Milliardenloch klaffen. Folge wären eine Haushaltssperre oder neue Forderungen an Nettozahler - auch an Deutschland. In Irland würde wohl die gefürchtete harte Grenze mit Kontrollen entstehen.

+++ 13:43 May denkt nicht an Rücktritt +++

Theresa May hat hart für den Brexit gekämpft, viele Rückschläge eingesteckt, ist immer wieder aufgestanden und steht laut allen Umfragen jetzt doch vor dem Scheitern. Trotzdem ist die britische Premierministerin fest entschlossen, auch bei einer Abstimmungsniederlage den Willen des Volkes nach einem EU-Austritt weiter umzusetzen. Wie ihr Sprecher mitteilt, wurde auf der heutigen Kabinettssitzung nicht über eine Verschiebung des Austrittstermins 29. März gesprochen. Dafür seien Planungen für einen ungeregelten Brexit Thema gewesen.

Die TV-Kollegen haben hier zusammengefasst, worum es heute geht.

+++ 13:34 Aktivisten demonstrieren vor dem Parlament für EU-Verbleib +++

Wird London absaufen wie die Titanic? Pro-europäische Demonstranten, die sich vor dem Parlament versammelt haben, meinen schon.

+++ 13:11 Grünen-Politiker Giegold: Brexit-Abkommen ist "fair" +++

Der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold weist Kritik am Brexit-Kurs der EU zurück. "Die aktuelle Debatte über mehr Zugeständnisse an die Briten wird nicht ehrlich geführt", erklärt der Grünen-Spitzenkandidat für die Europawahl. "Wer der EU zu viel Härte in den Verhandlungen vorwirft, muss auch präzise sagen, was am Abkommen nicht fair sein soll." Substanzielle Änderungen am Brexit-Vertrag seien nicht gerechtfertigt, betont er. "Die Brexiteers haben die Latte für das Abkommen derart hochgehängt, dass für sie kein realistischer Deal auch ein fairer Deal wäre."

+++ 12:53 Wirtschaftsführer warnen: Hundertausende Jobs in Gefahr +++

Britische Wirtschaftsführer warnen vor den Folgen eines Chaos-Brexits. "Während sich die Abgeordneten auf die Abstimmung über den Brexit-Deal der Regierung vorbereiten, möchten wir sie dringend daran erinnern, dass sie die Zukunft der britischen Automobilindustrie - und Hunderttausende von Jobs, die diese unterstützt - in ihren Händen halten", zitiert die Agentur Associated Press den Chef des Branchenverbandes SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), Mike Hawes. Colin Stanbridge, Chef der Londoner Industrie- und Handelskammer sagt: "Es ist umwerfend, dass es nur noch Wochen bis zum Austritt aus der EU sind, und die Unternehmen immer noch nicht die Bedingungen kennen und wissen, welche Vorbereitungen sie treffen müssen."

+++ 12:28 Britische Abgeordnete verschiebt Geburt +++

Die britische Labour-Abgeordnete Tulip Siddiq verschiebt wegen der Brexit-Abstimmung die Geburt ihres Kindes. Eigentlich sollte die EU-freundliche Politikerin heute ihren Sohn per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Laut britischen Medienberichten stimmten die Mediziner aber einer Verschiebung des Eingriffes um zwei Tage zu. Siddiq wolle die Chance nutzen und "für eine stärkere Beziehung zwischen Großbritannien und Europa" kämpfen, schreibt der "Evening Standard". Unklar war zunächst, auf welche Weise die 36-Jährige abstimmen sollte: im Rollstuhl im Parlament oder vom Krankenhaus aus. Die Abgeordnete setzt sich für ein zweites Brexit-Referendum ein.

+++ 12:19 Wie geht es nach einer Niederlage für May weiter? +++

Bundesaußenminister Heiko Maas hält weitere EU-Gespräche für möglich. "Falls es heute Abend schiefgeht, könnte es noch Gespräche geben", zietiert ihn Reuters. Laut dpa erwartet er bei einem Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Parlament aber keine weiteren bedeutenden Zugeständnisse der EU. "Dass das Abkommen grundsätzlich noch einmal aufgeschnürt werden kann, dabei bin ich skeptisch", sagte der SPD-Politiker demnach in Straßburg. Zwar würden nach einer Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus sicherlich noch einmal Gespräche geführt. "Aber dass dort gänzlich neue Lösungen auf den Tisch gelegt werden, die mit dem, was bisher verhandelt und auch beschlossen worden ist, nichts mehr zu tun haben, daran glaube ich nicht."

+++ 11:55 Nordirische DUP will gegen Brexit-Deal stimmen +++

Die nordirische Partei DUP, von der Mays Minderheitsregierung abhängt, nennt die geplante Backstop-Regelung "vergiftet". Sie will deshalb gegen das Brexit-Abkommen stimmen. Die DUP stößt sich vor allem an der Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland. Das Brexit-Abkommen sieht vor, dass Großbritannien so lange als Ganzes Teil der EU-Zollunion bleiben soll, bis eine andere Lösung für eine offene Grenze in Irland gefunden ist. Gleichzeitig soll Nordirland auch teilweise den Regeln des Binnenmarkts unterworfen bleiben. Die DUP fürchtet, damit könne die Provinz künftig enger an Dublin als an London gebunden werden.

+++ 11:46 Pfund und "Footsie" bewegen sich kaum +++

Aus Furcht vor einem Brexit-Chaos und einer weltweiten Konjunkturschwäche wagen sich Anleger nicht aus der Deckung. Vor allem für die britische Währung wird die Abstimmung am Abend spannend. Je knapper May verliere, desto wahrscheinlicher, dass ein geringfügig abgeänderter Vorschlag in einem neuen Wahlgang doch akzeptiert werde, sagt Commerzbank-Devisenanalystin Esther Reichelt. "Verliert sie jedoch so deutlich, dass Mays Brexit-Plan ein für alle Mal für tot erklärt werden muss, ist deutlich unsicherer, wie es weiter geht und ob nicht sogar May freiwillig oder mittels eines Misstrauensvotums erzwungen die Flinte ins Korn wirft." Ein Pfund kostet zuletzt 1,1236 Euro.

+++ 11:23 DIHK warnt vor Brexit-Verschiebung +++

Nicht nur der BDI, auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) unterstreicht die negativen Folgen für die deutschen Unternehmen, sollte der britische EU-Austritt verschoben werden. "Damit gäbe es weiterhin keinerlei Planungssicherheit im deutsch-britischen Geschäft", so DIHK-Präsident Eric Schweitzer in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Entscheidung über den Brexit dürfe nicht dauerhaft verschoben werden.

+++ 10:46 Unternehmerverband warnt vor Pfund-Crash +++

Der britische Unternehmerverband CBI rechnet bei einem Brexit ohne Abkommen mit einem Einbruch der Wirtschaft um bis zu acht Prozent, was entsprechend Jobverluste und geringere Steuereinnahmen bedeutet. Die Bank von England erwartet einen Absturz des britschen Pfunds um 25 Prozent. Auch den Immobilienmarkt würde der Chaos-Brexit enpfindlich treffen. Die Zentralbanker gehen von einem Fall der Hauspreise um 30 Prozent aus. Wie sich die Wirtschaft für den Chaos-Brexit gewappnet hat, lesen Sie hier

+++ 10:14 Merkel: Keine Hilfe für May +++

Kanzlerin Angela Merkel hat einen Bericht der britischen Zeitung "The Sun", wonach sie Theresa May Hilfe angeboten habe, die über die bisherigen Zusagen der EU hinausgehe, zuürckgewiesen. Wie ein Regierungssprecher in Berlin erklärte, wird der Inhalt eines Telefongesprächs Merkels mit May von der Zeitung falsch wiedergegeben. "Die Bundeskanzlerin hat keinerlei Zusicherungen über das hinaus gemacht, was im Europäischen Rat im Dezember besprochen wurde und was im Brief von Jean-Claude Juncker und Donald Tusk niedergelegt ist."

+++ 7:30 BDI: Chaos-Brexit macht die Lage "völlig unberechenbar" +++

BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang warnt im Deutschlandfunk vor einer Verschiebung des Brexits. Die Politik hätte dann zwar die Hoffnung, dass es noch zu einer Vereinbarung komme. Für die Wirtschaft bedeute es aber die Verlängerung des Unsicherheitszeitraums. Bei einem ungeordneten Brexit sei die Situation unberechenbar. Dieses Szenario sei mit hohen Kosten und Schäden verbunden. Es sei ein Fehler der britischen Regierung gewesen, überhaupt über den Brexit abstimmen zu lassen.

+++ 6:10 May hofft auf Hilfe von Merkel +++

Premierministerin Theresa May strebt laut einem Medienbericht bei einer Niederlage im Parlament ein zweites Votum über das Brexit-Abkommen an. Dabei setzt sie auch auf Zusagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, heißt es. Die Kanzlerin habe Hilfe angeboten und weitere Zugeständnisse der EU in Aussicht gestellt, sollten die Abgeordneten gegen den Ausstiegsvertrag stimmen, schreibt die Zeitung "The Sun" unter Berufung auf May-Vertraute. Dazu gehöre es, den irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar davon zu überzeugen, einem Enddatum für die umstrittene Notfalllösung für die Grenze zur britischen Provinz Nordirland zuzustimmen.