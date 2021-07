Nach der Ermordung von Haitis Präsident Moïse spricht die Polizei zunächst von vier mutmaßlichen Tätern, die getötet worden seien. Am nächsten Tag präsentiert sie zahlreiche weitere Festgenommene, einige seien noch auf der Flucht.

Mindestens 28 Menschen waren nach Polizeiangaben direkt an der Ermordung des Präsidenten von Haiti, Jovenel Moïse, beteiligt. "Wir haben 15 Kolumbianer und zwei Amerikaner haitianischer Herkunft festgenommen", sagte der Chef der Nationalpolizei, Léon Charles. Die Ausländer seien ins Land gekommen, um den Präsidenten zu töten. Drei weitere Kolumbianer sollen getötet worden sein und weitere acht befänden sich noch auf der Flucht.

Moïse war in der Nacht zum Mittwoch in seinem Haus in Port-au-Prince erschossen worden. Seine Frau Martine, die bei dem Attentat verletzt wurde, wurde zur Behandlung nach Miami ausgeflogen. Sie ist außer Lebensgefahr. Am Mittwoch hatte die Polizei noch von vier getöteten Angreifern gesprochen. Nach Angaben des Polizeichefs "wurden Waffen und Materialien, die von den Angreifern benutzt wurden, beschlagnahmt".

Der bereits von Instabilität und Armut geprägte Karibikstaat droht jetzt weiter ins Chaos abzudriften. Haiti hat nun weder einen Präsidenten noch ein funktionierendes Parlament. Der amtierende Regierungschef und sein bereits nominierter Nachfolger beanspruchen das Amt jeweils für sich. Haitis Wahlminister Mathias Pierre hat derweil erklärt, dass sowohl die Präsidentschaftswahl als auch das Verfassungsreferendum wie geplant, am 26. September durchgeführt werden sollten. "Die Wahl war nicht für Jovenel Moise als Präsident. Sie wurde als Notwendigkeit gesehen, um das Land und das politische System zu stabilisieren", sagte Matias Pierre.