Opposition gewinnt in Istanbul AKP-Kandidat gesteht Niederlage ein

Es läuft auf ein eindeutiges Votum hinaus: Überraschend deutlich schlägt CHP-Kandidat Imamoglu seinen AKP-Konkurrenten Yildirim. Damit wählen die Istanbuler einen Bürgermeister, der kurz zuvor das Amt schon einmal innehatte. Für Präsident Erdogan ist das Ergebnis eine erhebliche Schlappe.

Der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu hat nach Auszählung fast aller Stimmen die wiederholte Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen. Imamoglu erhielt nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu 53,75 Prozent der Stimmen, sein Gegner, der ehemalige Ministerpräsident Binali Yildirim, kam auf 45,43 Prozent. CHP-Politiker Imamoglu bezeichnete seinen Sieg als einen "neuen Beginn" für die Türkei. "Nicht eine einzelne Partei, sondern ganz Istanbul und die Türkei haben diese Wahl gewonnen."

Istanbuls neuer alter Bürgermeister: Ekrem Imamoglu. (Foto: REUTERS)

AKP-Politiker Yildirim gestand seine Niederlage umgehend ein. In einer Rede fast zeitgleich mit den ersten Ergebnisse sagte er: "Ich gratuliere ihm und wünsche ihm Erfolg." Er hoffe, dass Imamoglu Istanbul gut dienen werde. "Wir werden versuchen, ihm auf jede Weise zu helfen." Die Abstimmung zeige, dass "die türkische Demokratie ohne Probleme funktioniert". Die Wahl galt als wichtiger Test für die Demokratie in der Türkei.

Der 63-jährige frühere Verkehrsminister und Ministerpräsident Yildirim ist ein langjähriger Vertrauter des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Für diesen stand daher viel auf dem Spiel, da eine erneute Niederlage in der Wirtschaftsmetropole weitreichende Konsequenzen haben könnte. Er hatte selbst seine politische Karriere 1994 als Bürgermeister von Istanbul begonnen. "Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei", hat Erdogan selbst einmal gesagt.

Imamoglu hatte die erste Bürgermeisterwahl am 31. März knapp gewonnen. Die Wahlkommission (YSK) annullierte das Ergebnis jedoch Anfang Mai, als Imamoglu bereits in sein Amt eingeführt worden war, wegen angeblicher Regelwidrigkeiten und gab damit einem Antrag der AKP von Erdogan statt. Die Entscheidung begründete die Behörde unter anderem damit, dass in einigen Fällen die Vorsitzenden der Wahlräte - anders als gesetzlich vorgesehen - keine Beamten gewesen waren. Die Annullierung wurde international kritisiert. Eine Erklärung der Hohen Wahlkommission zum heutigen Votum steht noch aus.