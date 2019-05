Zoff in Baden-Württemberg

Der Landesparteitag der AfD in Baden-Württemberg dürfte interessant werden. Die Landespartei ist tief zerstritten. Nun dringen neue Details an die Öffentlichkeit - es entwickelt sich geradezu ein Schlagabtausch.

Kurz vor dem Parteitag liefern sich die Köpfe der AfD in Baden-Württemberg einen erbitterten Machtkampf. Seit der Europawahl dringen immer mehr Details an die Öffentlichkeit. Jetzt werfen sieben Vorstandsmitglieder um Landeschef Bernd Gögel dem Co-Sprecher Dirk Spaniel "Halbwahrheiten und Verdrehungen" vor. Verleumdung sei das, halten Spaniel und Schatzmeister Frank Kral dagegen und sprechen von einer Intrige. Gögel und Spaniel waren erst beim Landesparteitag Ende Februar neu in den Vorstand gewählt worden.

Unmittelbar nach der Europa- und Kommunalwahl drang der heftige Streit im Landesvorstand an die Öffentlichkeit. Es geht um Intrigen, rüden Umgangston, eine Schmäh-Mail, um zu hohe Telefonrechnungen und Alleingänge. Seit Tagen werden heftige Anschuldigungen verbreitet. Die Vorstandsmitglieder um Gögel werfen Spaniel nun vor, "mit Pseudosachlichkeiten das Grundsätzliche zu verschleiern".

Spaniel habe sich unter anderem Krals Gefolgschaft durch materielle Versprechen gesichert. Kral sei zudem mit dafür verantwortlich, dass die Presse Kontoauszüge des Bodenseekreises veröffentlichte. "In seinem privaten Rachefeldzug gegen Frau Weidel hat er beim Versuch mitgewirkt, die eigene Parteivorsitzende zu desavouieren. Er hat damit der Partei größtmöglichen Schaden zugefügt", heißt es in dem Schreiben mit Bezug auf die Spendenaffäre um Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel.

Spaniel wehrte sich gegen die Vorwürfe. Die sieben Vorstandsmitglieder versuchten "offensichtlich mit allen Mitteln, ihre Haut zu retten". Er hielt ihnen unter anderem Verleumdung vor. Der Landesparteitag der AfD in Baden-Württemberg beginnt am Samstag und endet am Sonntag.