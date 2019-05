Fast zehn Prozent mehr Stimmen als in den letzten Kommunalwahlen gingen an die AfD.

AfD legt auch in Meck-Pomm zu

Bei den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern muss die CDU starke Verluste einstecken - stärkste Kraft bleibt sie trotzdem. Mit fast 10 Prozent Plus geht jedoch auch die AfD als Sieger aus der Wahl heraus.

Die CDU hat in Mecklenburg-Vorpommern die Kommunalwahlen auf der Kreisebene trotz starker Verluste erneut gewonnen. Bei den Wahlen der sechs Kreistage und der Stadtparlamente von Rostock und Schwerin kam sie am Sonntag nach Angaben der Landeswahlleitung auf insgesamt 25,4 Prozent der Stimmen. Das waren 7,6 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl vor fünf Jahren.

Die Linke erreichte 16,4 Prozent, was einem Minus von 3,3 Prozentpunkten entsprach. Die SPD verlor ebenfalls 3,5 Prozentpunkte und erreichte diesmal 15,4 Prozent. Die meisten Gewinne erzielte die AfD. Mit einem Plus von 9,8 Prozentpunkten kam sie auf 14 Prozent der Stimmen. Die Grünen gewannen 4,5 Prozentpunkte hinzu und landeten bei 10,3 Prozent. Die FPD verbesserte sich von 3,3 auf 4,3 Prozent. Einzelbewerber und sonstige Parteien und Gruppierungen erhielten zusammen 14,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,6 Prozent - ein Plus von 11,3 Prozentpunkten.

Eines ihrer besten Ergebnisse holte die CDU mit 29,3 Prozent im Kreis Vorpommern-Rügen, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Bundestagswahlkreis hat. Es waren dennoch 11,8 Prozentpunkte weniger als 2014. In Rostock wurde die Linkspartei mit 19,9 Prozent bei einem Minus von 6,5 Prozentpunkten knapp vor den Grünen erneut stärkste Kraft im Stadtparlament. Eine Zusammenfassung der Kommunalwahlen in den Gemeinden lag zunächst noch nicht vor.