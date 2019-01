AfD will gegen Verfassungsschutz vorgehen

Kritik an "Nicht-Entscheidung"

Alice Weidel fühlt sich vom Verfassungschutz bestätigt. Denn der habe offenbar nichts gefunden, um der AfD verfassungsfeindliche Bestrebungen nachzuweisen. Dennoch will die Rechtspartei juristisch gegen die neue Einstufung als Prüffall vorgehen.

Die AfD hat die Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), die Partei zum einem Prüffall zu erklären, heftig kritisiert. Co-Parteichef Alexander Gauland kündigte an, juristisch dagegen vorzugehen. "Wir halten die Argumente für durchgehend nicht tragfähig", sagte Gauland.

Alice Weidel, gemeinsam mit Gauland Co-Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, sprach von einer "Nicht-Entscheidung" des BfV. Die Verfassunsgschützer hätten "letztlich zugegeben, dass sie nach Monaten der Recherche" nichts gefunden hätten, um der Partei verfassungsfeindliche Bestrebungen nachzuweisen. Weidel kritisierte, dass Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang diese Ergebnisse dennoch in der Öffentlichkeit vorgetragen habe.

Haldenwang hatte zuvor die Ergebnisse des Prüfverfahrens seines Amts zur AfD vorgestellt. Demnach seien nach Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen, sowohl bei der Gesamtpartei als auch bei der Jugendorganisation Junge Alternative und bei der als "Flügel" bekannten rechtsnationalen Sammlungsbewegung innerhalb der Partei, Hinweise auf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen gefunden wurden.

Während der Flügel und die Junge Alternative nun als Verdachtsfälle eingestuft und entsprechend beobachtet würden, seien die Hinweise bei der Gesamtpartei allerdings nicht "ausreichend verdichtet", so Haldenwang. Die AfD insgesamt werde nun als Prüffall weiter "begleitet", indem öffentlich zugängliche Informationen ausgewertet würden, allerdings in größerem Ausmaß und systematischer, als es in den vergangenen Monaten bereits der Fall war.

Haldenwang betonte, dass in allen drei Fällen verfassungsfeindliche Bestrebungen noch nicht "erwiesen" seien. Daneben nehme das BfV auch Bestrebungen gegen die AfD verstärkt unter die Lupe. Denn die Partei sei selbst zuletzt verstärkt zum Ziel politischer Straftaten geworden.