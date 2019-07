Griechenland hat gewählt: Bei der vorgezogenen Parlamentswahl zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Die Konservativen liegen am Wahlabend vorn. Die bisher regierende Linkspartei Syriza muss deutliche Einbußen hinnehmen.

Großer Wahltag in Griechenland: Sechs Wochen nach der Europawahl waren an diesem Sonntag offiziell rund zehn Millionen Griechen dazu aufgerufen, erneut ihre Stimme abzugeben. Diesmal ging es um die Neubesetzung des griechischen Parlaments in der Hauptstadt Athen.

Die Wahllokale schlossen um 18.00 Uhr (MESZ). Laut ersten Prognosen kann Alexis Tsipras' Herausforderer Kyriakos Mitsotakis - der Spitzenkandidat der konservativen Nea Dimokratia (ND) mit bis zu 41,5 Prozent der abgegebenen Stimmen rechnen. Aussagekräftigen Hochrechnungen sind Beobachtern zufolge erst im Lauf des Abends zu erwarten.

Die jüngsten Umfragen deuteten allerdings bereits übereinstimmend auf einen Machtwechsel hin: Mit einem Sieg des linken Regierungschefs Tsipras und seiner Syriza-Partei rechnete dabei niemand mehr. Als Favorit galt die konservative bisherige Oppositionspartei ND unter Parteichef Mitsotakis.

Die Zahl der Wahlberechtigten dürfte aufmerksame Leser verwundern: Amtlichen Daten zufolge zählt der Euro-Staat nur knapp elf Millionen Einwohner. Allerdings gibt es mehr als drei Millionen griechische Staatsbürger, die im Ausland leben - vor allem in den USA, in Australien und Kanada, aber auch in Deutschland, wo rund 375.000 Griechen leben.

Weil es in Griechenland keine Briefwahl gibt, fallen ihre Stimmen weg, es sei denn, sie reisen eigens zur Wahl in die Heimat. Zudem wird vermutet, dass in griechischen Wahllisten bis heute etliche Verstorbene aufgeführt sind, was die Zahl der potenziellen Wähler ebenfalls verfälschen könnte. Griechische Medien gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Wahlberechtigten bei rund 6,5 Millionen liegt.

Bei der Parlamentswahl an diesem Sonntag konnten sich die Wähler zwischen 20 Parteien entscheiden. Realistische Aussichten auf einen Einzug ins Parlament haben allerdings nur fünf bis sieben Parteien. Nach der konservativen Nea Dimokratia und der linken Partei Syriza von Tsipras dürfte die sozialdemokratische Partei "Bewegung des Wandels" (KINAL) auf Platz drei landen.

Erwartet wird zudem, dass es auch die kommunistische Partei KKE und die rechtsextreme Goldene Morgenröte über die in Griechenland geltende Drei-Prozent-Hürde schaffen. Bangen muss demnach auch die neue Partei des ehemaligen griechischen Finanzministers Gianis Varoufakis, MeRA25, und die rechtspopulistische Griechische Lösung.