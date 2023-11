"Anarchokapitalist" Milei gewinnt Stichwahl in Argentinien

Ultraliberaler besiegt Minister "Anarchokapitalist" Milei gewinnt Stichwahl in Argentinien Artikel anhören

Establishment oder "anarchokapitalistisches" Wagnis: Argentiniens Wähler entscheiden sich in der Stichwahl gegen den Regierungskandidaten Massa und machen den unorthodoxen Ultraliberalen Milei zum neuen Präsidenten des Landes.

Regierungskandidat Sergio Massa hat bei der Präsidentenwahl in Argentinien seine Niederlage eingeräumt. "Javier Milei ist Präsident", sagte der amtierende Wirtschaftsminister über seinen ultraliberalen Rivalen. "Ich habe ihm gratuliert, denn die Mehrheit der Argentinier hat ihn gewählt." Nach der Auszählung von 86 Prozent der Stimmen lag Milei in der Stichwahl mit 55,95 Prozent deutlich vor Massa mit 44,04 Prozent.

Der selbst ernannte "Anarchokapitalist" Milei verspricht eine radikale Kehrtwende: Er will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank sowie viele Ministerien abschaffen und die Sozialausgaben kürzen. Regierungskandidat Massa stand für die bisherige Politik mit massiven Eingriffen des Staates in die Wirtschaft und umfangreichen Sozialprogrammen.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate liegt bei über 140 Prozent, rund 40 Prozent der Menschen in dem einst reichen Land leben unterhalb der Armutsgrenze. Argentinien leidet unter einem aufgeblähten Staatsapparat, geringer Produktivität der Industrie und einer großen Schattenwirtschaft, die dem Staat viele Steuereinnahmen entzieht. Die Landeswährung Peso verliert gegenüber dem US-Dollar immer weiter an Wert, der Schuldenberg wächst ständig.