Zwei Jahre nach dem letzten Krieg zwischen den beiden Kaukasusrepubliken greift Aserbaidschan sein Nachbarland Armenien an. Die Attacken gelten nicht der Enklave Berg-Karabach, sondern dem armenischen Kernland. Laut Baku sei ein Sabotageversuch vorusgegangen.

Zwischen Aserbaidschan und Armenien im Kaukasus sind in der Nacht wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. Das armenische Verteidigungsministerium in Eriwan teilte mit, dass aserbaidschanische Truppen an drei Stellen armenische Stellungen mit Artillerie und großkalibrigen Waffen angegriffen hätten. Das meldeten russische Nachrichtenagenturen. In Baku sprach das aserbaidschanische Verteidigungsministerium davon, dass ein großangelegter armenischer Sabotageversuch die Kämpfe ausgelöst habe.

Armenien unterhält traditionell enge Beziehungen zu Russland, mit dem es militärisch kooperiert. Aserbaidschan wird von der Türkei unterstützt.

Die früheren Sowjetrepubliken bekriegen einander seit Jahrzehnten wegen des Gebiets Berg-Karabach. Es wird von Armeniern bewohnt, gehört aber zu Aserbaidschan. 2020 verbesserte Aserbaidschan seine Position in einem vier Monate langen Krieg. Die nun gemeldeten Angriffe zielen aber nicht auf Berg-Karabach, sondern das armenische Kernland. Beobachter gehen davon aus, dass Aserbaidschan die jüngsten Rückschläge für Russland im Krieg gegen die Ukraine nutzt, wegen denen Armenien womöglich nicht auf seine Schutzmacht zählen kann.