Viele Tote nach Luftangriff Assad-Truppen zerstören Klinik in Idlib

Die Rebellenhochburg Idlib bleibt das Hauptziel der syrischen Regierungstruppen. Die Luftangriffe treffen auch immer wieder medizinische Einrichtungen und Zivilisten. Bei der jüngsten Attacke sterben mindestens 27 Zivilisten, unter ihnen auch viele Kinder.

Im Nordwesten Syriens sind bei Luftangriffen der Regierungstruppen laut Aktivisten erneut mindestens 27 Zivilisten getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, waren unter den Todesopfern elf Kinder. Nach UN-Angaben wurde auch auf ein Krankenhaus in der Stadt Kafranbel im Süden der Rebellenprovinz Idlib geschossen.

In Idlib und angrenzenden Gebieten, die unter der Kontrolle der Dschihadistenallianz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und islamistischer Rebellen stehen, gilt seit September eine brüchige Waffenruhe. Seit Ende April werden aus der Region aber vermehrt Angriffe der Regierungstruppen und der russischen Luftwaffe gemeldet.

Nach einer Zählung der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die sich auf Angaben von Aktivisten am Boden stützt, sind seit Beginn der Militäroffensive der Truppen von Präsident Baschar al-Assad und dessen Verbündetem Russland mindestens 265 Zivilisten in den beiden Provinzen getötet worden, darunter 59 Kinder.