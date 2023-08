Bericht schätzt Verluste in der Ukraine auf fast 500.000 Soldaten

Gräber für gefallene ukrainische Soldaten in der Region Dnipropetrowsk.

Vor 18 Monaten startet Russland seinen großangelegten Angriff auf die Ukraine. Vertreter der US-Regierung gehen davon aus, dass seitdem insgesamt etwa eine halbe Million Soldaten auf beiden Seiten getötet oder verwundet wurden.

Im Ukraine-Krieg sind einem US-Medienbericht zufolge insgesamt fast 500.000 Soldaten getötet oder verletzt worden. Die Verluste seit dem russischen Angriff im Februar vergangenen Jahres seien auf russischer Seite mit etwa 300.000 Toten oder Verwundeten höher als auf ukrainischer Seite, schreibt die "New York Times" unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Die Zahl der gefallenen russischen Soldaten werde auf bis zu 120.000 geschätzt und die Zahl der Verletzten auf 170.000 bis 180.000. Die Ukraine habe rund 70.000 gefallene Soldaten und 100.000 bis 120.000 Verwundete zu beklagen.

Die letzte öffentliche Schätzung der militärischen Verluste durch US-Vertreter erfolgte im vergangenen November, als Generalstabschef Mark Milley sagte, dass seit dem Februar 2022 mehr als 100.000 Soldaten auf beiden Seiten getötet oder verwundet worden seien. Damals erklärtem US-Beamte der Zeitung zufolge hinter vorgehaltener Hand, dass es eher 120.000 Tote und Verwundete seien.

Die im Frühjahr geleakten Pentagon-Papiere bezifferten die russischen Gesamtverluste auf 189.500 bis 223.000 Mann, darunter bis zu 43.000 Gefallene. Die Ukraine hingegen habe bis Februar 124.500 bis 131.000 Soldaten verloren, wobei bis zu 17.500 Soldaten getötet worden sein sollen, heißt es in den Geheimdokumenten.

Ukraine teilt Verluste nicht mit

Der "New York Times" zufolge schwanken die Schätzungen deshalb so stark, weil die Ukraine Washington nicht über eigene Kriegsverluste informiere. Zudem würden sich die US-Geheimdienste vornehmlich auf die Einschätzung russischen Verluste konzentrieren. Öffentlich äußert sich die Ukraine generell nicht zu ihren Verlusten. Das russische Verteidigungsministerium erklärte im vergangenen September, es seien 6.000 russische Soldaten in der Ukraine getötet worden. Experten halten diese Zahl für stark untertrieben.

Laut einer Analyse, die die "New York Times" zitiert, verfügt die Ukraine über rund 500.000 Soldaten, darunter reguläre Soldaten, Reservisten und Paramilitärs. Im Gegensatz dazu könne Russland auf etwa 1,3 Millionen Soldaten zurückgreifen, wobei 250.000 Mann paramilitärischen Verbänden wie der Söldnergruppe Wagner zugeordnet werden.