Noch unbestätigten Berichten kommt es zu Explosionen auf der Kertsch-Brücke, welche die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet. Eine russische Quelle spricht von zwei Angriffen auf das Bauwerk. Laut Behörden ist der Verkehr unterbrochen.

Die Krim-Brücke, welche die Straße von Kertsch überspannt, ist laut russischen Quellen angegriffen worden. Zuvor gab es bereits Berichte über Explosionen auf der Brücke, welche die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet. Laut dem russischen Telegram-Kanal "Graue Zone", der mit der Söldnergruppe Wagner in Verbindung gebracht wird, gab es zwei Angriffe auf die Brücke. Die auf dem Kanal veröffentlichten Aufnahmen zeigen mindestens ein eingestürztes Brückenteil und ein beschädigtes Zivilfahrzeug.

Der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergei Aksjonow sprach auf Telegram von einem Vorfall am 145. Pfeiler der Brücke. Der Verkehr sei aufgrund einer "Notfall-Situation" zum Erliegen gekommen. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtet, dass auf der Brücke zuvor Explosionen zu hören waren.

Krim-Touristen sollen alternative Routen nehmen

Aksjonow schrieb weiter, die Strafverfolgungsbehörden und alle zuständigen Dienststellen seien im Einsatz. Es würden Maßnahmen ergriffen, um die Situation wiederherzustellen. Aksjonow forderte die Bewohner auf, Ruhe zu bewahren. Bewohner der Region und Touristen sollten einen alternativen Landweg durch die von Russland besetzten Regionen in der Südukraine wählen.

Die Brücke ist von entscheidender Bedeutung für die Lieferung von Nachschub wie Treibstoff, Lebensmitteln und anderen Produkten auf die Krim. Dort ist in Sewastopol die russische Schwarzmeerflotte beheimatet. Die Krim-Brücke ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar 2022 zudem eine wichtige Versorgungsroute für die russischen Streitkräfte im besetzten Süden der Ukraine.

Angriff bereits im Oktober 2022

Die rund 19 Kilometer lange Kertsch-Brücke auf die Krim war bereits im Oktober 2022 bei einer Explosion schwer beschädigt worden, wurde aber wieder repariert. Ende Mai räumte der ukrainische Geheimdienst erstmals eine Beteiligung an der Explosion ein.

Auf der Halbinsel kommt es immer wieder zu Drohnen-Angriffe von ukrainischer Seite. Kiew hat angekündigt, die Krim zurückerobern zu wollen. Trotz der angespannten Sicherheitslage und langer Kontrollen zieht es russische Urlauber Medienberichten aus Russland zufolge wieder in großer Zahl auf die Krim, die für Urlauber nur per Bahn oder Auto erreichbar ist. Der Juli gilt als wichtigster Urlaubsmonat in Russland. Russland hatte die ukrainische Halbinsel schon 2014 völkerrechtswidrig annektiert.