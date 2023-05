Reise am 13. Mai nicht bestätigt

Reise am 13. Mai nicht bestätigt Berliner Polizei bereitet sich auf Selenskyj-Besuch vor

Mehrere Berliner Medien berichten von einem geplanten Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in der Hauptstadt. Die Polizei bestätigt, sich auf das Ereignis vorzubereiten. Doch die Bundesregierung gibt sich über die Pläne für den 13. und 14. Mai bedeckt.

Die Berliner Polizei bereitet sich auf einen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Mitte Mai in Berlin vor. Er wolle übernächstes Wochenende auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz in die Hauptstadt kommen, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei auf Anfrage. Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen würden vorbereitet, konkrete Informationen zu dem Termin gäbe es so lange im Voraus aber noch nicht.

Zunächst hatten mehrere Berliner Zeitungen unter Berufung auf Sicherheitskreise über den geplanten Besuch berichtet. Das Kanzleramt bestätigte die Informationen dagegen zunächst nicht. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte zu den Berichten auf Anfrage, zu den Terminen des Bundeskanzlers äußere man sich erst am Freitag der Vorwoche.

Den Medienberichten zufolge sei für den Besuch die Sicherheitsstufe 1 ausgerufen worden. Selenskyj wolle demnach im Hotel Ritz-Carlton am Potsdamer Platz einchecken. Am 14. Mai soll Selenskyj mit militärischen Ehren durch Scholz offiziell empfangen werden. Danach seien Gespräche und eine Pressekonferenz geplant, wie Bild berichtet. Gegen 12 Uhr stehe ein Gespräch mit Steinmeier auf dem Programm.

Selenskyj soll am 14. Mai in Aachen den Karlspreis erhalten. Die Veranstalter hatten bereits bekanntgegeben, dass sie sich auf eine persönliche Teilnahme Selenskyjs vorbereiteten, diese aber noch offen sei. Der Karlspreis der Stadt Aachen wird seit 1950 an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Einheit Europas verdient gemacht haben.

Es wäre der erste Besuch Selenskyjs in Deutschland nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. In Deutschland war er zuletzt im Juli 2021, um die damalige Kanzlerin Angela Merkel zu besuchen.