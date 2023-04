Letzte Woche verbringt Silvio Berlusconi vier Tage in einer Klinik - offiziell für Routineuntersuchungen. Doch nun wird der ehemalige Ministerpräsident Italiens und Gründer der Partei Forza Italia auf der Intensivstation eingeliefert. Die genauen gründe sind bislang unklar.

Italiens langjähriger Regierungschef Silvio Berlusconi ist in die Intensivstation eines Krankenhauses in Mailand eingeliefert worden. Aus seinem Umfeld verlautete, dass sich der 86-Jährige auf der herzchirurgischen Station im Krankenhaus San Raffaele in der norditalienischen Stadt befindet. Italienischen Medien zufolge wurde Berlusconi in die Klinik gebracht, nachdem er über Atemprobleme geklagt hatte. Eine Quelle aus dem Krankenhaus sagte , dass der frühere Ministerpräsident über Nacht im Krankenhaus bleibe. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge war Berlusconi am Vormittag ins Krankenhaus eingeliefert worden, sein Zustand war demnach "derzeit stabil".

Berlusconi "ist auf der Intensivstation wegen eines Problems mit einer ungelösten Infektion. Aber er spricht", versicherte der italienische Außenminister Antonio Tajani von der Forza Italia. Die von Berlusconi gegründete und geleitete rechtskonservative Partei ist seit Oktober Teil der von der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angeführten Regierungskoalition. Berlusconi selbst war bei den Parlamentswahlen im September in den Senat gewählt worden. Meloni wünschte ihrem Verbündeten im Onlinedienst Twitter "aufrichtig und liebevoll" eine "schnelle Genesung". Italien "wartet auf dich", erklärte Vize-Regierungschef Matteo Salvini, ebenfalls bei Twitter.

Lange Krankheitsliste: Corona, Herz, Darm

In jüngerer Vergangenheit hatte Berlusconi, eine der wichtigsten Figuren der europäischen Politik der vergangenen Jahrzehnte, mehrfach mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Immer wieder wurde der langjährige Regierungschef ins Krankenhaus eingeliefert, zuletzt in der vergangenen Woche - offiziellen Angaben zufolge für Kontrolluntersuchungen.

Im April 2021 verbrachte er wegen der Folgen einer 2020 erlittenen Corona-19-Infektion mehr als drei Wochen im Krankenhaus. 2016 war der Multimilliardär am offenen Herzen operiert worden, 2019 wegen eines Darmverschlusses.

Berlusconi hat das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen dominiert - nicht nur als Politiker, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Er war zwischen 1994 und 2011 dreimal Ministerpräsident. Zuletzt erregte der seit Jahren mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin befreundete Berlusconi mehrfach mit pro-russischen Aussagen zum Ukraine-Krieg internationale Aufmerksamkeit - und brachte damit die als entschlossene Unterstützerin Kiews auftretende Meloni in Verlegenheit.