Das Originalbild mit Johnson in der Mitte.

Ein Foto, das der britische Wirtschaftsminister Grant Shapps via Twitter verbreitet, sorgt in Großbritannien für Aufsehen - denn darauf ist Ex-Premier Boris Johnson heraus retuschiert worden. Die Retusche ist so schlecht, dass selbst Laien sie problemlos erkennen. Shapps reagiert schmallippig.

Für eine missglückte Fotoretusche hat der britische Wirtschaftsminister Grant Shapps viel Spott geerntet. Von dem Bild, das er über seinen Twitter-Account verbreiten ließ, war der frühere britische Premierminister Boris Johnson entfernt worden. "Erkenne den Unterschied", schrieb der britische "Guardian" zu einem Vergleich mit dem Original. Shapps ist auf dem Foto zu sehen, wie er lachend mit dem Chef des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Orbit, Dan Hart, sowie Ian Annett von der britischen Weltraumbehörde zusammensteht.

Dort, wo ursprünglich Johnson stand, klafft in der von Shapps verbreiteten Version allerdings ein Loch. Johnson hatte ebenfalls an dem Besuch bei Virgin Orbit im Juni 2021 teilgenommen. Zahlreiche Twitter-Nutzer wiesen Shapps in den Kommentaren unterm Bild darauf hin, dass dort eigentlich der Ex-Premier zu sehen sei. Auf dem offiziellen Flickr-Account der Regierung ist das Original zudem leicht zu finden.

Shapps ließ daraufhin Vorwürfe zurückweisen, er sei für die Retuschierung verantwortlich, und löschte den Tweet. Allerdings machten bereits zahlreiche Screenshots im Netz die Runde. Nutzer spotteten insbesondere über die schlecht gemachte Retusche, weil ein Teil des Ellbogens von Johnson nach wie vor zu sehen ist. Zudem ist auf der Montage deutlich zu erkennen, dass ein Teil der abgebildeten Rakete verformt ist und ein von Johnson im Original verdecktes Logo unnatürlich nachbearbeitet wurde.

Shapps wusste von nichts

"Grant wusste nicht, dass jemand das Bild bearbeitet hatte", zitierte die Nachrichtenagentur PA eine "Shapps nahe stehende Quelle". Er habe es sofort entfernt, als er darauf hingewiesen worden sei. "Natürlich würde er niemanden unterstützen, der die Geschichte umschreibt, indem er den ehemaligen Premierminister von einem Bild entfernt", so die Quelle weiter. Shapps sei stolz darauf, in Boris' Regierung gedient zu haben. Eine offizielle Entschuldigung gab der Minister jedoch nicht ab.

Auf Twitter machten sich etliche Nutzer einen Spaß daraus, das verfälschte Bild weiter zu verfremden. So setzten Nutzer etwa "Star Wars"-Bösewicht Darth Vader an Johnsons Stelle oder Jar Jar Binks. Auch Bildversionen mit dem britischen Comedian Mr. Bean, TV-Kommissar Columbo, Borat und sogar Josef Stalin machten die Runde.