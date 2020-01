Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke beklagt, es werde viel über ihn, aber nie mit ihm geredet. Wir haben uns vier Monate um ein Interview bemüht. Erst sagt Höcke zu. Doch 48 Stunden vor dem Termin kommt plötzlich die Absage. Die Gründe sind bemerkenswert.

"Die Berichterstattung zu Björn Höcke besteht überwiegend aus Meinungen über ihn. Äußerungen von ihm sind den Medien eher selten zu entnehmen." So lautet der Beginn des Klappentextes von "Nie zweimal in denselben Fluss" - ein Buch, in dem sich der thüringische AfD-Chef auf knapp 300 Seiten von einem befreundeten Publizisten interviewen lässt. Mehrfach beklagt Höcke darin, dass seine Äußerungen aus dem Kontext gerissen, sogar absichtlich falsch interpretiert würden. Auf diese Weise sei etwa der Skandal um seine Dresdner Rede, in der er die Holocaust-Gedenkstätte als "Mahnmal der Schande" bezeichnete und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" forderte, überhaupt erst entstanden. Das Ganze beruhe auf einer Fehlmeldung von Journalisten, die "anscheinend der deutschen Grammatik nicht mächtig waren - oder sein wollten", heißt es raunend mit Auslassungspunkten am Ende des Absatzes.

Die Redaktion von RTL und ntv wollte mit Höcke sprechen. Selbstverständlich, um ihm kritische Fragen zu stellen - wie jedem Politiker. Aber Höcke, der beklagt, es würden so viele Meinungen über ihn verbreitet, ohne dass er selbst zu Wort kommt, hätte selbstverständlich auch die Gelegenheit bekommen, sich zu äußern, zu erklären, seine Sicht der Dinge darzustellen. Knapp vier Monate haben wir uns um einen Interviewtermin bemüht. Er wurde vor Weihnachten zugesagt. Und 48 Stunden vor dem geplanten Treffen von Höckes Seite wieder gestrichen. Dass Politiker Interviews absagen, ist nun nicht außergewöhnlich. Die Art und Weise, wie es in diesem Fall ablief, ist jedoch bemerkenswert.

Soll man überhaupt mit Höcke sprechen?

Im September vergangenen Jahres hatte er ein Interview abgebrochen. Ein Journalist hatte in eingeblendeten Sequenzen Höckes Parteikollegen Passagen seines Buches vorgelesen und sie raten lassen, ob sie von dem AfD-Politiker stammen oder aus Adolf Hitlers "Mein Kampf". Das Interview drehte sich anschließend rund zehn Minuten um die Sprache des AfD-Politikers. Schließlich brach Höcke verärgert ab, drohte mit Konsequenzen. Die Eskalation nützte keinem der Beteiligten. Seither gab es keine Interviews mehr mit ihm. Einen Termin mit der "Thüringer Allgemeinen" vor der Landtagswahl sagte er ohne Angabe von Gründen ab. Die Zeitung ließ die dafür vorgesehene Fläche im Blatt mit einem entsprechenden Hinweis unbedruckt. Eine Anfrage unserer Redaktion vor dem Votum in Thüringen haben seine Mitarbeiter ohne Angabe von Gründen ebenfalls abgelehnt. Immer wieder haben wir angefragt. Es gab nur Absagen - zunächst.

Nun gibt es eine rege Debatte darüber, ob Journalisten mit Politikern wie Björn Höcke überhaupt sprechen sollten. Sozialwissenschaftler, Historiker und das Bundesamt für Verfassungsschutz stellen in seinen Positionen zum Teil Rechtsextremismus, Rassismus und Faschismus fest. Man dürfe solche Akteure gar nicht zu Wort kommen lassen, lautet eine These, die unter anderem mit dem Toleranz-Paradoxon begründet wird. Das Modell beschreibt - kurz gesagt -, wie tolerante Kräfte eben aufgrund ihrer Toleranz es anderen intoleranten Kräften (in dem Fall Höcke) ermöglichen, die eigene Toleranz einzuschränken. Aber wird es dem Auftrag von Journalisten gerecht, einen Politiker, dessen Landesverband bei einer Wahl 23,4 Prozent der Stimmen bekommt, einfach zu ignorieren? Wir glauben, es muss möglich sein, auch und gerade mit einem radikalen Politiker wie ihm ein kritisches Interview zu führen. Nach mehreren Anfragen an Höckes Büro erhalten wir Ende November schließlich eine Zusage.

Es ist nicht unüblich, mit Spitzenpolitikern vor einem solchen Termin Details zu klären. Soll es ein Text-Interview werden oder ein Gespräch vor laufender Kamera? Wie viele Redakteure sind an dem Gespräch beteiligt und welche? Sind andere Mitarbeiter, etwa Fotografen, Ton- oder Kameraleute dabei? Ebenso normal ist es, dass sich Pressesprecher danach erkundigen, welche Themen im Interview besprochen werden sollen. Dabei geht es nicht darum, den Journalisten vorher Fragen zu diktieren. Die Politiker wollen sich vielmehr inhaltlich auf Interviews vorbereiten. Daran ist zunächst nichts verwerflich.

Das "Vertrauensverhältnis" ist "nachhaltig gestört"

Die organisatorischen Fragen haben wir Höckes Mitarbeitern per Mail spätestens am 20. Dezember weitgehend beantwortet: Zwei Journalisten würden die Fragen stellen. Dass es ein Fernsehinterview werden soll, hatten wir schon zuvor angekündigt. Wer als Bild- und Tontechniker dabei sein wird, ist zu dem Zeitpunkt zwar noch unklar - für den inhaltlichen Verlauf des Gesprächs ist das aber auch nicht wesentlich. Viel wichtiger für Höckes Mitarbeiter ist die Frage, worum es in dem Gespräch inhaltlich gehen soll. Die Antworten, die wir liefern, hätten vermutlich jedem anderen Politiker gereicht. Bereits Anfang Dezember schicken wir einen Ausblick: Wir wollen über die Rolle der Thüringer AfD auf Bundesebene sprechen, über die Erfolge der Partei im Osten und Höckes Arbeit in der Landespolitik. Später reichen wir nach, dass wir gerne auch Fragen zur Beobachtung des Flügels durch den Verfassungsschutz und zu Passagen seines Buches stellen würden.

In dem Moment, als aber sein Buch zur Sprache kommt, kippt die Stimmung. Kurz danach kommt die Absage des Interviews - knapp 48 Stunden vor dem Termin. Ein Sprecher begründet es damit, dass nicht klar gewesen sei, dass zwei Journalisten Fragen stellen würden, obwohl diese organisatorische Frage am 20. Dezember per Mail geklärt wurde. Ein anderer Mitarbeiter begründet die Absage mit dem inhaltlichen Ausblick. Man hätte sich gerne viel über Sozialpolitik unterhalten, sagt er. Letztlich seien aber viele Themen dazugekommen, bei denen die Abwägung von Risiko und Nutzen aus AfD-Sicht schwierig sei. Man lässt uns wissen, das "Vertrauensverhältnis" sei "nachhaltig gestört". Auf Nachfrage, wann der Termin nachgeholt werden könne, heißt es, man werde ntv überhaupt keine Interviews mehr geben. Dass auch andere Themen als Sozialpolitik zur Sprache kommen würden, war aber ebenfalls bereits seit Anfang Dezember klar.

Dass sich der Landesvorsitzende einer Partei nicht über die Nachwirkungen der letzten Landtagswahl unterhalten will oder darüber, dass er in den Fokus des Verfassungsschutzes geraten ist - was die Partei ja selbst massiv kritisiert - ist bemerkenswert. Oder war es etwa doch das Buch? Selbstverständlich hätten wir Höcke auch gerne danach gefragt, was er etwa mit "wohltemperierten Grausamkeiten" in "Remigrationsprojekten" meint - wie er es in dem Buch beschreibt. Einer seiner Mitarbeiter winkt ab: Über das Buch würde Herr Höcke ja sehr gerne mal ausführlich reden. "Wenn heute ein Anruf von Markus Lanz käme mit der Einladung, sich eine Stunde darüber zu unterhalten, würde er sofort zusagen", sagt er.

In Höckes Buch wird die "Unart" unserer Zeit kritisiert, "lieber über den anderen, als mit ihm zu sprechen". Der Politiker behauptet oft, man verstehe ihn absichtlich falsch, wolle mit ihm gar nicht erst ins Gespräch kommen. Wir haben es in den vergangenen vier Monaten versucht. Offensichtlich will Höcke aber gar nicht reden.