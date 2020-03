Mit einem Motorrad nähern sich zwei Selbstmordattentäter dem Gelände der US-Botschaft in Tunis. An einem Kontrollposten der Polizei sprengen sie sich in die Luft. Mehrere Sicherheitskräfte werden durch die Detonation verletzt.

In der tunesischen Hauptstadt ist ein Anschlag auf die US-Botschaft verübt worden. Das tunesische Staatsfernsehen berichtete mit Verweis auf Sicherheitskreise von zwei Attentätern, die bei dem Anschlag getötet wurden. Aus Polizeikreisen hieß es, dass mehrere Polizisten zum Teil schwer verletzt worden seien. Sie hatten sich an einem Wachposten nahe des Eingangs zur Botschaft aufgehalten.

Augenzeugen berichteten lokalen Medien davon, dass sich die Attentäter auf einem Motorroller an einer Polizeiwache des Botschaftsgeländes in die Luft gesprengt hätten. Bilder in sozialen Medien zeigten einen beschädigten Wachposten, ein teilweise zerstörtes Polizeifahrzeug und ein zertrümmertes Auto auf der Straße vor der Botschaft. "Es war ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben", sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten hätten die Angreifer am Eindringen in die Botschaft gehindert.

Die US-Botschaft rief per Twitter dazu auf, die Gegend rund um das Botschaftsgelände zu meiden. Teils gepanzerte Sicherheitskräfte riegelten die Gegend ab. Ein Hubschrauber kreiste über dem Gebäude. Die US-Botschaft in Tunis ist schwer gesichert und liegt in dem belebten Büroviertel Berges du Lac, rund zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. In Tunesien kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Sicherheitskräfte.