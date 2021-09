Um seinen Nachwuchs macht Boris Johnson lange ein Geheimnis. Immer wieder spekulieren Medien über die Anzahl seiner Kinder. Nun räumt der britische Premier in einem Interview mit den Gerüchten auf und äußert sich erstmals öffentlich zu dem Thema.

Die privaten Verhältnisse des britischen Premierministers Boris Johnson sind seit Jahren ein steter Quell der Spekulation. Vor allem die Frage, wie viele Kinder der Regierungschef hat, war bisher nie ganz geklärt - bis jetzt. In einem Interview mit dem US-Sender NBC in New York sagte der 57-Jährige nun erstmals, Vater von sechs Kindern zu sein.

"Ja", antwortete Johnson auf eine entsprechende Frage. Es sei "fantastisch, eine Menge Arbeit, aber ich liebe es. Ich wechsle viele Windeln", sagte der Premier. Britische Medien wiesen darauf hin, dass es Johnsons erste konkrete Äußerung zu dem Thema sei. Bekannt ist bisher, dass Johnson, dessen erste Ehe kinderlos blieb. Mit seiner zweiten Ehefrau Marina Wheeler, mit der er 25 Jahre verheiratet war, hat er vier mittlerweile erwachsene Kinder. Seine älteste Tochter ist nur fünf Jahre jünger als seine jetzige Frau Carrie Johnson, die er Ende Mai heimlich in der Westminster Cathedral heiratete.

Mit Carrie hat der Regierungschef den kleinen Wilfred, der Ende April 2020 geboren wurde. Außerdem hat Johnson also noch ein sechstes Kind, eine Tochter. Sie stammt allen Berichten zufolge aus einer außerehelichen Beziehung und wurde 2009 geboren. Während seiner Ehe mit Wheeler waren Johnson mehrere Affären nachgesagt worden, unter anderem mit einer Journalistin.

Bald schon wird sich die familiäre Situation des Premiers erneut ändern: Seine Frau Carrie ist nach einer Anfang des Jahres erlittenen Fehlgeburt wieder schwanger. Das Kind wird um Weihnachten herum erwartet. Dann sind es für Boris Johnson also sieben - macht noch mehr Windeln für den Premier.