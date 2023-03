Fraktionschef Redmann will die Brandenburger CDU auch in den Wahlkampf führen.

Nach dem angekündigten Rücktritt von Brandenburgs Innenminister Stübgen von der Spitze der Landes-CDU, braucht die Partei einen neuen Vorsitzendes. Fraktionschef Redman übernimmt und wird die Christdemokraten wohl auch in den Wahlkampf führen.

Die Brandenburger CDU stellt sich gut eineinhalb Jahre vor der nächsten Wahl personell neu auf. Der Chef der CDU-Fraktion im Potsdamer Landtag, Jan Redmann, ist zum neuen Parteivorsitzenden in dem Bundesland gewählt worden. Der 44-Jährige erhielt auf einem Landesparteitag in in der Landeshauptstadt 88,9 Prozent der Stimmen, wie die Partei mitteilte.

Redmann war der einzige Kandidat. Dem Wechsel kommt eine besondere Bedeutung zu: Redmann will auch Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl werden. Er folgt auf Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen, der seit 2019 auch CDU-Landesvorsitzender war.

Der Urnengang findet voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 statt, ein genauer Wahltermin steht aber noch nicht fest. Der 63-jährige Stübgen, der im rot-schwarz-grünen Brandenburger Landeskabinett auch erster Stellvertreter von Ministerpräsident Dietmar Woidke ist, hatte im Dezember angekündigt, nicht erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren.

Bei einer Mitgliederbefragung zur Nachfolge stimmten bis Anfang März 88 Prozent für Redmann. Dieser war von mehreren Kreisverbänden und Landesvereinigungen vorgeschlagen worden und alleiniger Kandidat. Der Rechtsanwalt ist seit 2014 Mitglied des brandenburgischen Landtags, seit 2019 dort zudem Vorsitzender der CDU-Fraktion. In den Bundesvorstand der Christdemokraten wurde er erstmals 2021 gewählt.