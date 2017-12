Politik

EU setzt Frist für Scheidung: Brüssel will Brexit bis Ende 2020 vollziehen

Wenn sich Großbritannien im Frühjahr aus der EU verabschiedet, soll nach dem Willen Londons eine zweijährige Übergangsphase beginnen. Die EU-Kommission befürwortet einen kürzeren Prozess: Am 1. Januar 2021 sollen die Briten endgültig raus sein.

Die EU-Kommission will eine von Großbritannien gewünschte Übergangsphase nach dem Brexit Ende 2020 beenden. Die Übergangszeit, während der London noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben will, "sollte nicht über den 31. Dezember 2020 hinausgehen", heißt es im einem veröffentlichten Vorschlag für Verhandlungsdirektiven für die zweite Brexit-Phase.

Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der EU aus und verhandelt derzeit mit der EU über eine Vereinbarung für einen möglichst reibungslosen Brexit. In der Übergangszeit will das Land noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleiben.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten bei ihrem Gipfel in Brüssel grünes Licht für den Start der Gespräche über die künftigen Beziehungen gegeben. Zuvor waren aus Sicht der EU ausreichende Fortschritte bei zentralen Austrittsfragen zu den künftigen Rechten der EU-Bürger in Großbritannien, den Finanzforderungen an London und in der Nordirland-Frage erzielt worden.

EU-Verhandlungsführer Michel Barnier hatte schon vor einigen Wochen Ende 2020 als sinnvollen Termin für das Ende einer möglichen Übergangsphase nach dem Brexit genannt. Grund ist der mehrjährige Haushaltsrahmen der EU, der zu dieser Zeit endet.

Quelle: n-tv.de