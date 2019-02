Große Trauer in der CDU: Der ehemalige Brandenburger Innenminister Jörg Schönbohm ist tot. Er wurde 81 Jahre alt.

Jörg Schönbohm, früherer Berliner Innensenator und ehemaliger Innenminister von Brandenburg, ist tot. Der langjährige CDU-Politiker ist in der Nacht zum Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte die Brandenburger CDU mit. Er verstarb in seinem Haus in Kleinmachnow.

Schönbohm trat 1994 in die CDU ein und war von 1996 bis 1998 Berliner Innensenator unter dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen. Später war er zehn Jahre lang Innenminister in Brandenburg. Von 1998 bis 2007 führte er außerdem als Landesvorsitzender die CDU in Brandenburg.

Politisch engagierte sich Schönbohm auch stark in der sogenannten "deutschen Leitkultur"-Debatte.

Der CDU-Politiker hatte schon mehrere Jahre gesundheitliche Schwierigkeiten: 2012 erlitt er einen Schlaganfall. Nur zwei Jahre später musste bei ihm ein Gehirntumor entfernt werden.