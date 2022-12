Bis 2017 sitzt Michael Fuchs für die Christdemokraten im Bundestag und ist zeitweise stellvertretender Fraktionschef. Nun ist der Unternehmer im Alter von 73 Jahren gestorben. Weggefährten trauern um den Politiker.

Der frühere stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag, Michael Fuchs, ist tot. Das bestätigte eine Sprecherin der CDU Rheinland-Pfalz. Nähere Angaben konnte die Sprecherin zunächst nicht machen. Er starb im Alter von 73 Jahren.

Der in Koblenz geborene Fuchs saß von 2002 bis 2017 im Bundestag und war seit November 2009 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. In seiner Heimatstadt Koblenz saß der Apotheker und Unternehmer von 1990 bis 2006 im Stadtrat. Er hatte nach Angaben des Bundestages Positionen in mehreren Handelsverbänden inne. Von 1992 bis 2001 war er Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels.

Zahlreiche Weggefährten kommentierten auf Twitter bereits den Tod des Politikers. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner, schrieb auf ihrem Profil: "Ruhe in Frieden, lieber Michael Fuchs! Treuer Freund und streitbarer Wegbegleiter - wir werden Dich sehr vermissen!". Für Unionsfraktionschef Friedrich Merz war Fuchs ein "unbeirrter Streiter für die Soziale Marktwirtschaft". "Ich verliere einen treuen Freund und Wegbegleiter", so Merz weiter.