War da schon die KI am Werk? Der neue Imagefilm der CDU, mit dem diese ein "starkes Zeichen" setzen will, sorgt zumindest für Aufsehen. Denn ein Bauwerk, das vermutlich den Reichstag zeigen soll, entpuppt sich als ehemaliger Präsidentenpalast in Tiflis. Der Spott kommt prompt.

Eigentlich will die CDU mit einem neuen Auftritt ein "starkes Zeichen" setzen. "Für die Erneuerung. Für den Zusammenhalt. Für die CDU", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Video zum neuen Parteidesign beim Kurznachrichtendienst X. Dabei ist den Christdemokraten aber gleich mal ein Schnitzer unterlaufen. Denn in dem Clip ist ein Bauwerk zu sehen, das nur grobe Ähnlichkeit mit dem Reichstagsgebäude - dem Sitz des Deutschen Bundestags - aufweist.

Tatsächlich zeigt das Gebäude eine deutlich andere Kuppel, auch die Säulen und Anreihung der Fenster sehen doch etwas anders aus als in Berlin. Der Grund dafür: In dem Film wird nicht das Reichstagsgebäude in Berlin gezeigt, sondern vielmehr der ehemalige georgische Präsidentenpalast in Tiflis.

Spott und Häme lassen nicht lange auf sich warten. "Es hat eine gewisse Logik, dass diejenigen, die glauben, das hier sei der Reichstag, glauben, dass Berlin + Kreuzberg nicht Deutschland sind", schreibt der Grünen-Politiker Konstantin von Notz auf X. CDU-Chef Merz hatte kürzlich in einem Bierzelt auf dem bayerischen Volksfest Gillamoos behauptet, Berlin-Kreuzberg sei nicht Deutschland, sondern der Gillamoos sei Deutschland.

Die Linken-Politikerin Anke Domscheit-Berg wundert sich, dass bei der CDU niemand den Schnitzer bemerkt hat. "Ich wüsste ja gern, ob eine 'KI daran beteiligt war", schreibt sie auf X. Tatsächlich soll, wie aus CDU-Kreisen verlautete, hinter dem Imagefilm die Marketing-Agentur Guru stecken. Diese hatte auch das neue Design-Konzept verantwortet. In der CDU hat sich noch niemand zu dem missglückten Video geäußert.

Die CDU hatte am Dienstag ihr neues Parteidesign in Berlin vorgestellt. Die drei Buchstaben CDU sind nun schwarz statt rot. Die Grundfarbe ist nicht länger ein Orange, sondern ein helles Türkisblau, wie Generalsekretär Carsten Linnemann bei der Vorstellung des neuen Parteiauftritts in Berlin sagte. "Die CDU wird wieder schwarz", sagte Linnemann, wobei er minutiös die verschiedenen neuen Farbtypen erklärte - was im Netz zu Vergleichen mit Loriot führte.