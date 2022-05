Stephan Mayer trat erst Ende Februar das Amt des Generalsekretärs der CSU an.

Ende Februar wird Stephan Mayer neuer Generalsekretär der CSU. Nun kündigt der Politiker seinen Rückzug aus "gesundheitlichen Gründen" an. Berichten zufolge soll Mayer zuvor einen Journalisten massiv bedroht und erpresst haben.

CSU-Generalsekretär Stephan Mayer ist nach nur kurzer Amtszeit zurückgetreten. "Aus gesundheitlichen Gründen habe ich heute den Parteivorsitzenden der CSU gebeten, mich von meiner Aufgabe als Generalsekretär zu entbinden", hieß es in einer Erklärung Mayers. Zuvor soll der 48-Jährige einen Reporter massiv bedroht und erpresst haben. Der Münchner Burda-Verlag wirft dem Politiker vor, einen Journalisten des Magazins "Bunte" mit "Vernichtung" gedroht zu haben.

Demnach soll Mayer dem Mitarbeiter wortwörtlich gesagt haben: "Ich werde Sie vernichten. Ich werde Sie ausfindig machen, ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens. Ich verlange 200.000 Euro Schmerzensgeld, die müssen Sie mir noch heute überweisen." Zudem habe Mayer den Reporter aufgefordert, die Auslieferung der "Bunte"-Ausgabe zu verhindern. Für die am Telefon geäußerten Bedrohungen gibt es nach Informationen von ntv eine Zeugin.

In seiner Rücktrittserklärung räumte Mayer ein: "In einem aufgrund einer eklatant rechtswidrigen Berichterstattung geführten Gespräch mit einem Journalisten der 'Bunten' habe ich möglicherweise eine Wortwahl verwendet, die ich rückblickend nicht für angemessen betrachten würde. Dies bedaure ich sehr." Dem Blatt zufolge ging es in der "Bunte"-Ausgabe um einen achtjährigen unehelichen Sohn, für dessen Unterhalt Mayer nicht aufkommen soll. Gegenüber "Bunte" wollte sich Mayer zu den Vorwürfen nicht äußern. Offiziell gilt der CSU-Politiker als ledig und kinderlos.

"Vernichtungsdrohungen gegen Journalisten durch einen Repräsentanten unseres Parlamentes, also eines Verfassungsorgans, sind ein unerhörter Verstoß gegen die demokratischen Spielregeln und die politische Kultur in unserem Land", sagte Burda-Vorstand Philipp Welte. "Das können und dürfen wir als freie Presse nicht tolerieren." Mayer war erst Ende Februar auf Vorschlag von Parteichef Markus Söder zum Generalsekretär gekürt worden, nachdem sein Vorgänger Markus Blume Wissenschaftsminister geworden war.