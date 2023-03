Schon im Vorfeld verurteilt China Stark-Watzingers Reise nach Taipeh. Während des ersten Ministerbesuchs aus Deutschland seit Jahrzehnten folgt nun eine scharfe Protestnote an die deutsche Botschaft in Peking. Auch ein Besuch in den USA verärgert die chinesische Führung.

China protestiert gegen den Taiwan-Besuch von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. China lehne entschieden die Visite ab und habe eine scharfe Protestnote der deutschen Botschaft in Peking übergeben, teilte das Außenministerium mit. Die FDP-Politikerin erklärte in Taipeh, sie fühle sich geehrt, den "geschätzten Partner" Taiwan zu besuchen.

Stark-Watzinger unterzeichnete ein Technologie-Kooperationsabkommen mit Taiwans Wissenschaftsminister Wu Tsung-tsong. Es sei ihrem Ministerium und ihr selbst "sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern zu fördern", sagte die FDP-Politikerin. "Diese Vereinbarung steht für eine verstärkte Zusammenarbeit auf der Grundlage der demokratischen Werte Transparenz, Offenheit, Gegenseitigkeit und wissenschaftliche Freiheit." Es sei ihr eine große Freude, als erste Ministerin an der Spitze eines deutschen Fachministeriums seit 26 Jahren Taiwan zu besuchen.

Deutschland erkennt wie die meisten Staaten Taiwan nicht als unabhängigen Staat an. Die Bundesregierung hat ihre Beziehungen zu Taiwan aber in den vergangenen Monaten ausgeweitet. China warnt den Westen vor einer Aufwertung der Beziehungen zu Taiwan. Es sieht die Inselrepublik als Teil des eigenen Landes an.

Auch der anstehende Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA verärgert die Führung in Peking. Die Regierung in Washington spielt die Bedeutung des Besuchs gegenüber China herunter. Die Visite entspreche den üblichen Gepflogenheiten und sollte von der Regierung in Peking nicht als Vorwand für aggressives Vorgehen gegen den Inselstaat genutzt werden, sagte ein Vertreter der US-Regierung. Das Präsidenten-Büro in Taiwan teilte mit, Tsai werde Ende des Monats auf der Durchreise nach Mittelamerika in New York und Los Angeles Station machen.