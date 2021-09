In dieser Woche fahren Blome und Augstein im "Gegenverkehr" zum Briefkasten, Augstein will seine Briefwahlunterlagen einwerfen. Unterwegs streiten sie über die Qualität des Wahlkampfes: War er verlogen oder ging es um das richtige Thema?

"Wie spießig ist das denn?", fragt Nikolaus Blome, als er zu Jakob Augstein ins Auto steigt. Augstein hat es eilig, er will seine Briefwahlunterlagen noch einwerfen. "Sie verpassen das Beste im Wahlkampf: die letzten Meter", meint Blome. "Finden Sie den Wahlkampf nicht spannend?"

Augstein gähnt demonstrativ. "Ihnen ist nicht aufgefallen, dass die drei großen Parteien versucht haben, möglichst unkenntlich zu bleiben, um alle in der Mitte zu fischen?" All diese Parteien wüssten ohnehin, dass sie maximal zwischen 15 und 25 Prozent landeten. "Trotzdem tun sie alle so, als würden sie Politik machen für die Mehrheit der Bevölkerung. Die wenden sich sowieso nur an ein Viertel der Leute!"

Blome dagegen hat der Wahlkampf gefallen. Dabei sei es vor allem um das Thema Vertrauen gegangen. "Wem vertrauen wir nach 16 Jahren Angela Merkel das Kanzleramt an?" Augstein hält dagegen: "Das ist doch die Schwundstufe der Politik, Gefühl statt Inhalt."

Am Ende versucht Blome, Augsteins Briefwahlumschlag zu öffnen. Aber sehen Sie selbst.