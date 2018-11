Politik

Historisches Ergebnis verkündet: Demokratin wird Senatorin in Arizona

Eine Woche dauert es, bis die Siegerin bei der Senatswahl im US-Bundesstaat Arizona feststeht. Mit Kyrsten Sinema gewinnt nicht nur erstmals eine Frau, sondern seit Jahrzehnten wieder eine Demokratin. Für die Republikaner ist es eine empfindliche Niederlage.

Nach der Kongresswahl in den USA geht ein besonders umkämpfter Senatssitz im Bundesstaat Arizona an die Demokraten. Die republikanische Kandidatin Martha McSally räumte ihre Niederlage ein. Sie habe ihre demokratische Rivalin Kyrsten Sinema angerufen und ihr zu ihrem Sieg gratuliert, sagte McSally in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Sinema werde nach einem "harten Kampf" die erste weibliche Senatorin für Arizona.

In dem südlichen Bundesstaat hatte das Endergebnis für den Senatsposten nach der Wahl vom Dienstag vergangener Woche lange ausgestanden. Sinema dankte bei Twitter den Wählern in Arizona für deren Unterstützung. Der Sitz in Arizona war bislang in den Händen der Konservativen. Amtsinhaber Jeff Flake, der ein lautstarker Kritiker von Trump ist, hatte sich entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Das letzte Mal, dass die Demokraten in Arizona eine Senatswahl gewannen, war 1988.

Der Erfolg der Demokraten in Arizona ändert nichts daran, dass die Republikaner von US-Präsident Donald Trump ihre Senatsmehrheit verteidigen konnten. Sollten auch die übrigen Senatsrennen zugunsten der Demokraten ausgehen, hätten die Republikaner in der Kammer allerdings nur eine hauchdünne Mehrheit: 51 der 100 Sitze.

Mehr zum Thema 12.11.18 Offener Wahlausgang in Florida Trump stemmt sich gegen Neuauszählung

In zwei Staaten sind die Senatsrennen noch immer offen. In Mississippi kommt es Ende November zu einer Stichwahl und in Florida werden derzeit wegen eines äußerst engen Wahlergebnisses die Stimmen neu ausgezählt.

Quelle: n-tv.de