Um die Verbreitung von Mutanten des Coronavirus in Deutschland zu bremsen, verbietet die Bundesregierung Einreisen aus fünf Ländern, darunter zwei EU-Staaten. Es gibt Ausnahmen, das Verbot gilt vorerst bis zum 17. Februar.

Für Länder, in denen sich besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark ausgebreitet haben, gilt in Deutschland ab Samstag eine weitreichende Einreisesperre. Das Kabinett beschloss ein Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar, das aber zahlreiche Ausnahmen unter anderem für alle Deutschen und in Deutschland lebenden Ausländer sowie für Transitpassagiere und den Warenverkehr vorsieht, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Bei den Ländern handelt es sich um Großbritannien, Portugal Irland, Brasilien und Südafrika. Ab Sonntag kommen die kleinen afrikanischen Staaten Lesotho und Estwani hinzu.

Ausnahmen gibt es nur für Personen mit Wohnsitz oder Aufenthaltsrecht in Deutschland, die aus diesen Ländern zurückkehren, für Transitpassagiere sowie für einige andere Fälle wie reinen Frachtverkehr oder medizinisch notwendige Flüge. Solche Fälle müssten der Bundespolizei mindestens drei Tage vorher angezeigt werden.

Die Maßnahmen sollen die schnelle Ausbreitung der in diesen Ländern verbreiteten Coronavirus-Mutationen verhindern helfen. "Die Dynamik der Verbreitung der Varianten ist insbesondere in diesen Staaten besorgniserregend", heißt es zur Begründung in der Verordnung. "Bei einem vermehrten Eintrag der oben erwähnten Virusvarianten-Stämmen in die Bundesrepublik Deutschland könnte es zu einem rasanten Fallzahlanstieg kommen. Die damit einhergehende, möglicherweise bedenkliche Belastung der medizinischen Einrichtungen zum Schutz der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland zu vermeiden."

Portugal schließt Grenzen ebenfalls

In der Verordnung wird darauf verwiesen, dass auch andere Staaten bereits solch drastische Maßnahmen angeordnet hätten. Das Beförderungsverbot könne auch schon vor dem 17. Februar aufgehoben werden kann, wenn der Bundestag feststelle, dass keine "epidemische Lage von nationaler Tragweite" mehr gegeben sei.

Zuvor hatte Portugal selbst bereits die Schließung seiner Grenzen angeordnet. Die Bürger des Landes dürfen seit Freitag für zunächst zwei Wochen nicht mehr ausreisen, es sei denn aus besonderem Grund wie zu einer medizinischen Behandlung, hatte die Regierung am Vortag angeordnet. Auch die Einreise solle stark eingeschränkt werden.

Ebenfalls am Freitag einigten sich die EU-Staaten auf Empfehlungen für verschärfte Regeln beim Reisen innerhalb der Europäischen Union. Die Einigung blieb jedoch hinter den deutschen Vorstellungen zurück. Auf neue Regeln für die Einreise von außerhalb der EU verständigten sich die Staaten zunächst nicht.