Bei einem israelischen Luftschlag kommen im Norden des Gazastreifens mindestens 50 Menschen ums Leben. Viele weitere werden verletzt. Nach Angaben Israels handelt es sich um eine Aktion gegen den Terrorismus.

Bei einem israelischen Angriff auf Dschabalia im Gazastreifen am Dienstag sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Das von der radikalislamischen Hamas geführten Gesundheitsministeriums sprach von 50 Toten. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf eigene Aufnahmen von mindestens 47 Leichen, die aus den Trümmern geborgen worden seien. Der Direktor des indonesischen Krankenhauses im Gazastreifen sprach im arabischen TV-Sender Al-Dschasira von mindestens 50 Todesopfern. Israels Militär gab an, der Angriff habe Hamas-Stellungen gegolten.

Zahlreiche weitere Menschen seien bei der Bombardierung des Flüchtlingslagers Dschabalia im Norden des Palästinensergebiets verletzt worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium weiter. Bei dem Angriff seien "mindestens 20 Gebäude" zerstört worden. Im Flüchtlingslager Dschabalia leben vertriebene Familien aus Kriegen der Palästinenser mit Israel, die bis ins Jahr 1948 zurückreichen. Nach UN-Angaben leben dort auf 1,4 Quadratkilometern mehr als 100.000 Menschen.

Auf Video-Aufnahmen sind schwere Zerstörung, tiefe Bombenkrater und ausgebrannte mehrstöckige Gebäude zu sehen. Menschen graben mit bloßen Händen in Trümmerhaufen auf der Suche nach Angehörigen. Der Sprecher des israelischen Militärs, Richard Hecht, bestätigte im Sender CNN den Luftangriff auf Ziele im Flüchtlingslager. Hecht sagte, ein sehr hochrangiger Hamas-Kommandant habe sich in dem Gebiet aufgehalten. "Wir gehen der Sache nach und werden weitere Informationen vorlegen, sobald wir wissen, was dort passiert ist."

Die israelische Armee meldete beim Nachrichtendienst X, dass es in den vergangenen Tagen Einsätze in Dschabalia gegeben habe. Dabei sei der führende Hamas-Vertreter Ibrahim Biari getötet worden. Israel bezeichnete den Angriff auf Dschabalia als "breit angelegten Schlag gegen Terroristen und Terror-Infrastruktur", bei der auch eine "große Anzahl an Terroristen" getötet worden sei, die sich in der Nähe von Biari befunden hätten. Beim Einsatz der Armee seien etwa "50 Terroristen eliminiert" worden.

Das "Dschabalija-Batalillon" der Hamas habe zivile Gebäude in der Stadt Gaza besetzt, erklärte die israelische Armee weiter. Durch den Angriff seien die Kommandostruktur der Hamas und ihre Fähigkeit zu Angriffen auf israelische Soldaten beschädigt und "unterirdische Terror-Infrastruktur" unter den Gebäuden zerstört worden.

Die Hamas hatte Israel am 7. Oktober überfallen und mehr als 1400 Menschen, zumeist Zivilisten, getötet. Seitdem nimmt Israel den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. Dabei wurden nach neuen Angaben der Hamas-Regierung mehr als 8500 Menschen getötet. Israel setzt außerdem trotz internationaler Forderungen nach einer humanitären Feuerpause seine Offensive mit Bodentruppen in dem Palästinensergebiet fort.