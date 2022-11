Stürme, Waldbrände, Dürre - Während sich der Begriff "Klimakrise" weitläufig etabliert hat, werden Klimaziele immer wieder verfehlt. Die EU hat nun die Vorgaben angepasst, wie viele Emissionen ihre Mitgliedsstaaten verursachen dürfen. Belohnt wird, wer seine Ziele erreicht. Wer das nicht schafft, wird zur Kasse gebeten.

Während bei der UN-Klimakonferenz COP27 intensiv über den Klimaschutz beraten wird, haben sich die Unterhändler der EU-Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments auf einen geringeren Treibhausgas-Ausstoß in bestimmten Bereichen wie Verkehr und Gebäude in der EU geeinigt. In der Nacht zum Mittwoch kamen die beiden Institutionen in Brüssel bei der sogenannten Lastenverteilungsordnung überein, wonach die einzelnen Länder jeweils weniger Treibhausgase ausstoßen dürfen.

In den Bereichen Straßen- und Schiffsverkehr, Gebäude sowie Landwirtschaft und Abfall sollen bis 2030 in der EU 40 Prozent weniger klimaschädliche Emissionen ausgestoßen werden im Vergleich zu 2005. Bislang lag dieses Ziel bei 30 Prozent. Für die einzelnen EU-Länder wurden bereits bestehende Vorgaben erhöht. Wie viele klimaschädliche Emissionen die Länder jeweils noch ausstoßen dürfen, soll nach Angaben des EU-Parlaments von ihrer Wirtschaftsleistung abhängen.

Deutschland läuft seinen Zielen hinterher

Für Deutschland wurde das Reduktionsziel von 38 Prozent auf 50 Prozent bis 2030 angehoben. Rumänien soll nun statt zwei Prozent rund 13 Prozent weniger Emissionen ausstoßen. Wenn Mitgliedstaaten ihre Ziele nicht erreichen, können sie von Ländern, die ihre Ziele übererfüllten, bis zu zehn Prozent ihrer Vorgaben "einkaufen". Ab dem Jahr 2026 können die Länder dann 15 Prozent der Erreichung ihrer Ziele über diesen Handel einkaufen.

Den strengeren Emissionszielen müssen die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament nun noch formell zustimmen. Die Vorgaben zu Treibhausgas-Ausstößen sind Teil des Klimapakets "Fit for 55", mit dem die EU ihren CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent verringern will.