Tote und viele Verletzte Erdogan spricht von "hinterhältigem Anschlag" in Istanbul

Bei einer Explosion in Istanbul sterben mehrere Menschen, Dutzende werden verletzt. Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängt eine Nachrichtensperre für Medien. Nun äußert sich Präsident Erdogan und spricht von einem Anschlag.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Explosion auf der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal als "hinterhältigen Anschlag" bezeichnet. Dabei seien 6 Menschen getötet und 53 Menschen verletzt worden, sagte Erdogan.

Die Explosion ereignete sich um 16.20 Ortszeit. Rettungskräfte und Polizei waren in großer Zahl vor Ort im Einsatz. Hubschrauber überflogen Beyoglu und angrenzende Stadtteile am frühen Abend.

Zum Zeitpunkt der Explosion war die Fußgängerzone gut besucht. Auf einem online verbreiteten Video ist ein lauter Knall zu hören. Anschließend sieht man Flammen und Menschen, die die Flucht ergreifen. Auf anderen Bildern, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, sind zerborstene Scheiben und auf dem Boden liegende Menschen zu sehen sowie ein großer schwarzer Krater. Die Straße ist ein touristischer Hotspot im europäischen Teil der türkischen Metropole.

Die Menschen in der Stadt wurden dazu aufgerufen, die Gegend zu meiden. Auch umliegende Straßen sollten von Verkehr freigehalten werden, berichtet TRT unter Berufung auf Behörden.

In türkischen Medien wurde vorerst nicht über die Explosion berichtet. Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängte eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu vermeiden, hieß es in dem Schreiben. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.

2016 hatte sich ein Selbstmordattentäter auf der Istiklal in die Luft gesprengt und vier Menschen getötet, 39 weitere wurden verletzt.