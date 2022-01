Bis zum Sommer 2019 war sie SPD-Chefin, jetzt hat die Ex-Arbeitsministerin Andrea Nahles wieder einen Job in der ersten Reihe. Sie soll Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit werden. Dies teilen die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund mit.

Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich auf ein Personalpaket bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) geeinigt mit einer neuen Chefin Andrea Nahles. Das geht aus einer Mitteilung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Deutsche Gewerkschaftsbunds (DGB) hervor. Die Bundesregierung muss den Personalien noch zustimmen.

"Gespräche werden geführt mit Andrea Nahles als Vorstandsvorsitzende, vorgeschlagen durch die Arbeitnehmergruppe, Dr. Katrin Krömer und Vanessa Ahuja als Vorstandsmitglieder, vorgeschlagen durch die Arbeitgebergruppe", hieß es. Diese Personen müssten durch den Verwaltungsrat und alle dort vertretenen Gruppen gewählt werden. Die frühere SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin Nahles würde damit Nachfolgerin von BA-Chef Detlef Scheele.

Ziel der Sozialpartner sowie der Vertreter der öffentlichen Bank bei der Besetzung des künftigen BA-Vorstands sei es, einvernehmlich ein für die außergewöhnlichen Herausforderungen gewappnetes Team aufzustellen. Bei den von den Sozialpartnern vorgeschlagenen Personen gelinge das in Zusammenarbeit mit Daniel Terzenbach, der Kontinuität im Vorstand nach dem Ausscheiden der langjährigen Vorstände Detlef Scheele und Christiane Schönefeld in den Ruhestand sichern werde.

Rücktritt vom SPD-Vorsitz im Streit

Nahles war im Sommer 2019 als SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende im Bundestag im Streit mit großen Teilen der Partei zurückgetreten und hatte sich weitgehend aus der Politik und der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vorausgegangen waren diesem Schritt lange Querelen in der SPD über die Verantwortung für historisch schlechte Wahlergebnisse, die Bildung der Großen Koalition nach der Wahl 2017 und die grundlegende Ausrichtung der SPD. Seit Juni 2020 ist Nahles Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Kommunikation, einer dem Finanzministerium untergeordneten Behörde, sowie Beraterin des EU-Sozialkommissars. Den neuen, erheblich prominenteren Posten als Chefin der BA könnte Nahles am 1. April antreten. Dann läuft der Vertrag ihres Vorgängers Scheele aus.

Christina Ramb, Vize-Vorsitzende des Verwaltungsrates der BA und Arbeitgeberbank-Vertreterin, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Katrin Krömer und Vanessa Ahuja zwei ausgewiesene Expertinnen in der Personal- und Arbeitsmarktpolitik gewinnen konnten." Gemeinsam mit Nahles und Terzenbach sei der Vorstand den enormen Herausforderungen, denen sich die Behörde stellen müsse, gewachsen. Für den DGB erklärte Anja Piel, Vorsitzende des Verwaltungsrates der BA: "Mit Andrea Nahles an der Spitze, mit Dr. Katrin Krömer, Vanessa Ahuja und Daniel Terzenbach haben wir als SozialpartnerInnen ein kompetentes, führungsstarkes und hoch motiviertes Team gefunden. Von der Bewältigung der Corona-Krise über die Gestaltung des Strukturwandels und der Transformation bis Digitalisierung und Fachkräftemangel - für all diese Aufgaben ist das Vorstandsteam mit Erfahrung und gemeinsamem Gestaltungswillen bestens aufgestellt."