Es wäre ein spektakulärer Fund: Auf einer beschlagnahmten russischen Luxusjacht entdecken US-Behörden ein Kunstwerk, bei dem es sich um eines der seltenen Fabergé-Eier handeln könnte. Das Schiff gehört angeblich dem Milliardär Suleiman Kerimow.

An Bord einer russischen Luxusjacht haben US-Behörden womöglich ein wertvolles Fabergé-Ei gefunden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Es handele sich um einen der "interessantesten" Funde, die ihr Team gemacht habe, zitiert der britische "Guardian" US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco. Zum Besitzer des beschlagnahmten Schiffes machte sie keine Angaben.

Laut CNN handelt es sich um die Jacht "Amadea" des Oligarchen Suleiman Kerimow, die derzeit in der Bucht vor der kalifornischen Stadt San Diego ankert. Ihr Wert liege bei 300 Millionen US-Dollar (aktuell rund 294 Millionen Euro).

Auf einer Sicherheitskonferenz im US-Bundesstaat Colorado sagte die US-Generalstaatsanwältin laut "Guardian": "Wir haben einige wirklich interessante Dinge gefunden ... wir haben ein Fabergé-Ei - oder ein angebliches Fabergé-Ei - auf einer dieser (Jachten) gefunden, es wird also immer interessanter."

Von den 52 bekannten Fabergé-Eiern gelten derzeit sechs als verschollen. Die Kunstwerke wurden ab 1885 in der Werkstatt des russischen Goldschmieds Peter Carl Fabergé in St. Petersburg gefertigt. Alle Eier befanden sich bis zur russischen Oktoberrevolution 1917 im Besitz der russischen Zarenfamilie, heute werden viele von ihnen in Museen ausgestellt.

Aufgrund ihrer Seltenheit ist der Wert der Objekte schwer zu beziffern. Das teuerste Fabergé-Ei, das je bei einer Auktion den Besitzer wechselte, wurde im Jahr 2007 bei Christie's in London für umgerechnet rund 12,5 Millionen Euro versteigert. Auch US-Generalstaatsanwältin Monaco betonte laut "Guardian", dass das Kunstwerk, sollte es sich als echt herausstellen, eines der wenigen noch existierenden Fabergé-Eier auf der Welt und Millionen von Dollar wert sei.

Im Zuge der Sanktionen gegen Russland seit Beginn des Ukraine-Krieges haben Behörden in der EU und den USA nicht nur die Konten zahlreicher russischer Oligarchen eingefroren, sondern auch Luxusjachten und Immobilien beschlagnahmt. Suleiman Kerimow, um dessen Schiff es sich in diesem Fall handeln soll, belegt derzeit laut Bloomberg Billionaires Index mit einem Vermögen von 13,3 Milliarden Dollar Platz 128 unter den reichsten Menschen der Welt.