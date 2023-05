Nicht alle, die sich heute in London versammeln, sind Befürworter der Monarchie. Die republikanische Bewegung ruft zu einer Demonstration am Tag der Krönung auf - doch der Anführer wird bereits in den frühen Morgenstunden festgenommen.

Der Vorsitzende von Republic, der führenden republikanischen Bewegung im Vereinigten Königreich, ist in London festgenommen worden. Das berichtet die britische Zeitung "Guardian". Graham Smith hatte auf dem Trafalgar Square Getränke und Plakate für die Demonstranten geholt, als er von der Polizei festgenommen wurde. Der Zeitung zufolge wurden fünf weitere Organisatoren des antimonarchistischen Protests anlässlich der Krönung von König Charles III. ebenfalls festgesetzt.

Graham Smith ist der Vorsitzende von Republic. (Foto: picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire)

Die Gegner der Monarchie versammelten sich am Trafalgar Square, wo die königliche Prozession vorbeiführen wird. Der 28-jährige Hugo erklärte, der Staat solle nicht Hunderte Millionen Pfund für die Zeremonie ausgeben, während Menschen im Land hungern und frieren. Hugo räumte ein, er sei nervös angesichts der zahlreichen Royals-Fans. Auch einige Freunde und Kollegen würden seine Haltung kritisieren.

Am frühen Morgen hatten sich knapp drei Dutzend Demonstranten versammelt. Die Bewegung Republic hatte zu einem Großprotest aufgerufen und bis zu 2000 Menschen angekündigt. Sie wollen mit gelben Fahnen mit der Aufschrift "Not my king" (Nicht mein König) für Aufsehen sorgen. Auf einem großen Banner forderten sie: "Abolish the Monarchy" (Schafft die Monarchie ab). Zunächst aber waren die Anhänger der Royals deutlich in der Überzahl. Viele trugen Hüte und Brillen in den britischen Landesfarben.

In London bildeten die Demonstranten zwar nur eine Minderheit. Landesweit aber wachsen die Zweifel an der Monarchie. In einer Umfrage sprach sich mehr als die Hälfte gegen die Finanzierung der Krönung mit Steuergeld aus, in einer anderen Befragung bekannte ebenfalls mehr als die Hälfte, die Zeremonie sei ihnen gleichgültig.