Rishi Sunak gilt als reichster Regierungschef der britischen Geschichte, das gemeinsame Vermögen von ihm und seiner Frau soll sogar die Besitztümer von König Charles III. und Camilla weit übertreffen. Seine Gabe für eine Schultombola fällt verhältnismäßig mau aus.

Mit einer Flasche Wein im Wert von 10 Pfund (11,64 Euro) für eine Schultombola in seinem Wahlkreis hat der britische Premierminister Rishi Sunak Empörung ausgelöst. "Ganz ehrlich, wir sind schockiert", sagte die Vorsitzende des Schulvereins, Mel Wise, der Zeitung "Sunday Mirror". "Offenbar sind ihm die Kinder in seinem Wahlkreis zehn Pfund wert."

Die Zeitung berichtete, es handele sich um die günstigste Weinflasche, die im britischen Supermarkt angeboten werde. Sunak hatte auf dem Etikett unterschrieben. Der 43-Jährige gilt - auch wegen des Vermögens seiner Ehefrau Akshata Murty - als reichster Regierungschef der britischen Geschichte. Das Paar hatte zuletzt Murtys ehemaligem US-College mehrere Millionen US-Dollar gespendet und Sunaks früherer Eliteschule 100.000 Pfund.

Wise betonte, sie fordere keine Tausende. "Aber irgendwas mehr als zehn Pfund, das wir versteigern könnten, wäre gut gewesen." Die Grundschule im nordenglischen Ort Leyburn benötigt 10.000 Pfund, um 15 Jahre alte Computer für alle Kinder auszutauschen.

Reicher als Charles und Camilla

Sunak wurde am 12. Mai 1980 in der südenglischen Hafenstadt Southampton als Sohn indischer Eltern geboren, die aus Ostafrika nach Großbritannien gezogen waren. Als ältestes von drei Kindern besuchte Sunak das private Internat Winchester College, dessen Besuch jährlich 43.335 Pfund (umgerechnet etwa 49.762 Euro) kostet.

Er studierte anschließend Politik, Philosophie und Wirtschaft an der Universität Oxford. Nach einem erstklassigen Abschluss erwarb er einen Master of Business Administration (MBA) an der Stanford Universität. An dieser Hochschule lernte er auch seine spätere Frau, Akshata Murthy kennen.

Sie ist die Tochter des indischen Milliardärs N. R. Narayana Murthy, der oft als der Bill Gates Indiens bezeichnet wird und ein Softwareunternehmen gegründet hat. Berichten zufolge hält seine Tochter Anteile an dem Unternehmen, die etwa 700 Millionen Pfund (etwa 804 Mio. Euro) wert sind.

Rishi Sunak und Akshata Murthy heirateten 2009, vier Jahre nach dem ersten Kennenlernen, in ihrer indischen Heimatstadt Bengaluru. Zu der zweitägigen Zeremonie waren 1.000 Gäste geladen. Ihr 7 Millionen Pfund (etwa 8 Mio. Euro) teures Stadthaus in Kensington ist nur eine von mehreren Immobilien, die sie besitzen.

Das gemeinsame Vermögen von Sunak und Murthy wird auf 730 Millionen Pfund (etwa 838 Mio. Euro) geschätzt - und ist damit doppelt so hoch wie das geschätzte Vermögen von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in Höhe von 300 bis 350 Millionen Pfund (etwa 344 bis 402 Mio. Euro).