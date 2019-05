Grenze am Gazastreifen bald wieder offen?

Raketenangriffe von Palästinensern auf Israel sind bislang der Gipfel des Konflikts an der Grenze. Jetzt ist die Bedrängnis groß, denn die Not in Gaza zwingt zu einem nächsten Schritt.

Eine Woche nach der heftigsten Eskalation der Gewalt seit fünf Jahren hat Israel angekündigt: die Grenzübergänge zum Gazastreifen sollten wieder geöffnet werden. Man werde den Grenzübergang Erez und den Warenübergang Kerem Schalom wieder zugänglich machen, teilte die zuständige Cogat-Behörde mit. Den Erez-Übergang können Ausländer und Palästinenser mit Sondergenehmigungen passieren, etwa Patienten, die medizinische Behandlung brauchen.

Die Übergänge waren vor einer Woche wegen einer Eskalation der Gewalt geschlossen worden, bei der vier Israelis und 25 Palästinenser getötet worden waren. Militante Palästinenser hatten rund 700 Raketen auf Israel abgefeuert, Israels Armee griff daraufhin Ziele im Gazastreifen an.

Seit Montag halten sich beide Seiten weitgehend an eine Waffenruhe, die unter anderem mit ägyptischer Hilfe ausgehandelt worden war. Katar hat Millionenhilfen für die Palästinenser zugesagt. Am Freitag hatte Israel bereits die Fischereizone, die während der Eskalation ebenfalls eingeschränkt worden war, auf bis zu 22 Kilometer vor der Küste von Gaza ausgeweitet. Bei neuen Protesten gegen die seit mehr als einem Jahrzehnt herrschende Blockade des Gazastreifens war am Freitag ein Palästinenser getötet worden.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas fordert eine Aufhebung der Blockade, die Israel und Ägypten mit Sicherheitserwägungen rechtfertigen. Die Hamas wird von den USA, Israel und EU als Terrororganisation eingestuft und spricht Israel das Existenzrecht ab.