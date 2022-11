In Glasgow entstehen derzeit drei moderne Fregatten für die britische Marine. Nun kündigt die Regierung in London den Bau von fünf weiteren Kriegsschiffen der City-Klasse an. Begründet wird der Schritt mit der "zunehmenden Bedrohung durch Russland".

Die britische Regierung will 4,2 Milliarden Pfund, etwa 4,8 Milliarden Euro, für fünf neue Kriegsschiffe ausgeben. "Das Vereinigte Königreich und seine Verbündeten unternehmen Schritte, um ihre Sicherheit angesichts einer zunehmenden Bedrohung durch Russland zu stärken", erklärte die Regierung.

Die Ausgaben sind Teil eines Programms, in dessen Rahmen bereits drei Schiffe im Bau sind. Die insgesamt acht Fregatten der City-Klasse (englische Bezeichnung: Type 26) sollen der Erklärung zufolge bis Mitte der 2030er Jahre fertiggestellt werden. Gebaut werden die Schiffe in Glasgow durch den Rüstungskonzern BAE Systems. Sie sollen zwölf veraltete Fregatten der Duke-Klasse (Type 23) ersetzen. Das erste Kriegsschiff, die HMS Glasgow, soll noch in diesem Jahr zu Wasser gelassen werden und Mitte der 2020er Jahre an die Royal Navy übergeben werden.

Die Fregatten der City-Klasse sollen die älteren Schiffe der Duke-Klasse ersetzen. (Foto: picture alliance / dpa)

"Russlands Handlungen gefährden uns alle", erklärte Premierminister Rishi Sunak in einer Mitteilung. "Während wir dem ukrainischen Volk die benötigte Unterstützung geben, machen wir uns auch die Breite und Tiefe des britischen Fachwissens zunutze. Dazu gehört auch der Bau der nächsten Generation britischer Kriegsschiffe."

Nach Angaben der britischen Marine sind die Fregatten der City-Klasse zur U-Boot-Abwehr und Luftverteidigung ausgelegt und sollen in diesem Rahmen auch als Begleitschutz der neuen Flugzeugträger der Queen-Elizabeth-Klasse dienen. Demnach verfügt jedes Schiff über eine Besatzung von 118 Mann. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit mehr als 26 Knoten, die Reichweite mit 7.000 Seemeilen angegeben.