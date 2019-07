Vor dem Wechsel an der Spitze seiner Regierung will Großbritannien den Iran nach der Eskalation in der Meerestraße von Hormus mit Strafmaßnahmen belegen. Noch sind die geplanten Sanktionen unklar, aber London hat sich schon jetzt mit seiner Bündnistreue den USA gegenüber in eine schwierige Situation manövriert.

London will die Kaperung der britischen "Stena Imperor" durch Teheran nicht unerwidert lassen. Die britische Regierung prüft laut Verteidigungsministerium eine "Reihe von Optionen". Noch ist aber offen, welche das sein könnten. Der "Sunday Telegraph" schrieb, es werde das Einfrieren von iranischen Kapitalanlagen in Großbritannien erwogen. Auch innerhalb der Europäischen Union solle sich London für die Wiederaufnahme von Sanktionen stark machen. Diese waren vor drei Jahren im Rahmen des Atomabkommens mit Iran aufgehoben worden.

Außenminister Jeremy Hunt will das Parlament am Abend über den Stand unterrichten. Er erklärte: "Wir verfolgen nicht die Strategie des maximalen Drucks der USA. Wir stehen zu dem Iranabkommen. Aber wir müssen jetzt die Sicherheit der internationalen Schifffahrt garantieren, in einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt."

Fehlender Schutz und unkluge politische Taktik

Am vergangenen Freitag setzten iranische Behörden einen unter britischer Flagge fahrenden Tanker fest. Eine Vergeltungsaktion von Teheran für die Festsetzung des iranischen Tankers "Grace1" in Gibraltar. Denn die britische Regierung hatte den iranischen Öltanker am 4. Juli vor Gibraltar festgesetzt, mit dem Argument, der Iran habe von dort aus Öl nach Syrien transportieren wollen. Damit, so London, habe Teheran gegen EU-Sanktionen verstoßen. Irans geistlicher Führer Ayatollah Ali Khamenei erklärte daraufhin: "Das böse Großbritannien hat eins unserer Schiffe gestohlen. Ein Piratenstaat ist das. Und natürlich wird die iranische Republik solche Taten nicht unbeantwortet lassen."

Seit dem Ausstieg Washingtons aus dem internationalen Atomabkommen mit Teheran nehmen die Spannungen in der Golfregion wieder zu. Seit Anfang Mai folgt ein Zwist nach dem anderen in der Straße von Hormus. Durch diese wichtige Meerenge vor der iranischen Küste wird rund ein Fünftel des Erdöls weltweit transportiert. Es gab mehrere Angriffe auf Tanker, für die die Trump-Regierung Teheran verantwortlich macht. Iran aber hat jede Verantwortung zurückgewiesen.

Doch die iranische Aktion am vergangenen Freitag war ein Überraschungscoup. Auf einem Video ist zu sehen, wie sich Soldaten der iranischen Revolutionsgarden in einem Heliktoper über dem britischen Tanker auf das Schiff abseilen, während im Wasser Motorboote die Briten an einer Weiterfahrt hindern. Am Freitagabend kamen die ersten Meldungen darüber, dass die iranischen Revolutionsgarden einen britischen Tanker gestoppt hätten, die "Stena Impero", die eigentlich nach Saudi-Arabien unterwegs war. Teheran zufolge hat das Schiff gegen internationale Vorschriften verstoßen. Iran hisste seine Flagge auf dem Tanker, vorübergehend wurde noch ein zweiter Tanker gestoppt.

Mit dem Schulterschluss und der Bündnistreue gegenüber den USA hat sich Großbritannien sichtlich übernommen. Nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch. Denn die Royal Navy ist für solch einen kurzfristig einsetzenden Krisenfall nicht ausreichend ausgestattet.

Alan West, ein ehemaliger Oberbefehlshaber der Royal Navy, hat die mangelnde Vorbereitung in einem Beitrag für den "Guardian" kritisiert. Der Royal Navy würden die Schiffe fehlen, schrieb er. In einem Interview mit dem Nachrichtensender Sky News legte er noch nach: Keinem britischen Schiff hätte es in der Meerestraße von Hormuz erlaubt sein dürfen, ohne eine militärische Eskorte zu fahren. Doch durch finanzielle Kürzungen diverser Regierungen würde für solche Eskortschiffe das Geld fehlen. Er warnte vor einem Krieg "mit katastrophalen Folgen" für die Region und die ganze Welt.

Donald Trump amüsiert sich

Brüssel hat lange zu dem Vorfall geschwiegen. Der Europäische Auswärtige Dienst, der für solche Angelegenheiten zuständig ist, sagte erst am Samstag knapp: "In einer ohnehin angespannten Situation birgt diese Entwicklung die Gefahr einer weiteren Eskalation und untergräbt die laufenden Arbeiten, um einen Weg zur Lösung der gegenwärtigen Spannungen zu finden." Die spanische Regierung hat sich sogar öffentlich von Londons Vorgehen in Gibraltar distanziert. Und eigentlich will auch London keine weitere Eskalation, sondern wie die beiden anderen Vertragsstaaten Deutschland und Frankreich an dem Atomabkommen mit Iran festhalten. Die USA hatten im Mai 2018 das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt und danach harte Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik verhängt. Diese sollen das Land von den Finanz- und Ölmärkten abschneiden.

London droht die Zuspitzung der Iran-Krise in einem sehr ungünstigen Moment: Am Dienstag wird der neue Bewohner der Downing Street 10 feststehen. Höchstwahrscheinlich wird es Boris Johnson sein, der sich wiederholt positiv über den US-Präsidenten Donald Trump geäußert hatte. Sollte Johnson einen konfrontativen außenpolitischen Kurs mitbringen, dann dürfte die ohnehin schon angespannte Situation in der Straße von Hormus noch explosiver werden. Einer, der sich darüber freut, ist Trump. "Wir werden eng zusammenarbeiten, da ist bald ein neuer Premier." Zuvor drohte er dem Iran erneut, und lobte Johnson: "Ich mag Boris Johnson. Er ist ein anderer Typ, aber das bin ich ja auch. Wir werden uns verstehen."