Trauer und Verzweiflung: In Tel Aviv stehen Angehörige vor öffentlich ausgehängten Bildern einiger Entführter.

Die Islamisten der Hamas machen bei ihrem Terrorangriff keinen Unterschied zwischen Israelis und Ausländern, weder bei Exekutionen noch bei Entführungen. So gerät auch ein junger Palästinenser in ihre Fänge. Der beteuert, kein Israeli zu sein, was seinem Peiniger jedoch egal ist.

Unter den Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen ist einem Bericht der "New York Times" zufolge auch ein junger Palästinenser. Es handle sich um einen 22-Jährigen aus Ostjerusalem, schrieb die Zeitung unter Berufung auf die Familie des Mannes. Er habe in der Nacht zum 7. Oktober eine Gruppe Feiernder zu einem Musikfestival in der Negev-Wüste gefahren, wo wenige Stunden später Mitglieder der Palästinenserorganisation Hamas mindestens 260 Menschen ermordeten.

In den frühen Morgenstunden habe der 22-Jährige seinen Bruder angerufen und von dem Überfall berichtet, hieß es. Wenig später habe der Schwager des 22-Jährigen einen Anruf von einem Mitglied der Hamas erhalten. Er habe dem Mann am Telefon versichert, dass der 22-Jährige kein israelischer Staatsbürger sei, sagte der Schwager der Zeitung. "Ich behalte ihn bei mir", sei die Antwort gewesen.

Bei dem Terrorangriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas und in den darauffolgenden Tagen wurden in Israel insgesamt mehr als 1400 Menschen getötet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Mindestens 199 Menschen wurden laut Armee gewaltsam in den Gazastreifen verschleppt, darunter sind auch mehrere Deutsche.

Am Montag hatte die Hamas erstmals ein Video mit einer mutmaßlichen Geisel veröffentlicht. Medienberichten zufolge soll es sich um eine Israelin handeln, die auch die französische Staatsangehörigkeit hat.