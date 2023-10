Am frühen Morgen des 7. Oktober startet die Hamas einen Überraschungsangriff auf Israel. Einem neuen Bericht zufolge nutzen die Terroristen während der Attacke auch Waffen aus Nordkorea.

Die palästinensische Terrororganisation Hamas griff bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober offenbar auch auf Waffen aus Nordkorea zurück. Das legen von der Hamas veröffentlichte Videos und von Israel beschlagnahmte Waffen nahe, schreibt die US-Nachrichtenagentur AP. Demnach beschossen die Terroristen am Samstag vor zwei Wochen israelische Siedlungen auch mit nordkoreanischen Panzerbüchsen vom Typ F-7.

Die von der Schulter abgefeuerte F-7 ist eine beliebte Waffe von Guerillagruppen und Terrororganisationen und eignet sich für den Kampf gegen gepanzerte Fahrzeuge. Ihr Einsatz wurde bereits in Syrien, im Irak, im Libanon und im Gazastreifen dokumentiert, so AP. Die Waffe ähnelt der weitverbreiteten RPG-7 aus sowjetischer Produktion, weist im Design jedoch einige Unterschiede auf. Im Gegensatz zur RPG-7 besitzen die Sprengköpfe der F-7 beispielsweise einen charakteristischen roten Streifen.

"Nordkorea unterstützt seit Langem militante Palästinensergruppen, und nordkoreanische Waffen wurden bereits in beschlagnahmten Lieferungen dokumentiert", sagte der Waffenexperte N.R. Jenzen-Jones gegenüber der AP. Er ist nach Sichtung von Fotos und Videoclips überzeugt, dass die Hamas-Terroristen bei ihrem Angriff auch nordkoreanische Sturmgewehre vom Typ 58 nutzten, eine Abwandlung der sowjetischen AK-47.

"Viele nordkoreanische Waffen wurden vom Iran an Terrorgruppen geliefert, und man geht davon aus, dass dies die Hauptroute ist, über die militante Palästinenser in den Besitz nordkoreanischer Waffen gekommen sind", so Jenzen-Jones.

Nordkorea hatte vergangene Woche Behauptungen zurückgewiesen, wonach die Hamas nordkoreanische Waffen eingesetzt habe. Es handele sich um "ein unbegründetes und falsches Gerücht", das von den USA inszeniert worden sei, hieß es aus Pjöngjang. Washington wirft dem Land schon länger vor, Russland mit Waffen für den Angriffskrieg in der Ukraine zu unterstützen.