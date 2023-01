Die Technik ist seit vielen Jahren überholt, trotzdem werden bis zuletzt noch Telegramme in Deutschland verschickt. Kurz bevor die Post das Angebot zum Jahreswechsel einstellt, sind es nochmal ungewöhnlich viele - trotz des happigen Preises.

An den letzten beiden Werktagen des Jahres 2022 nutzten laut einer Mitteilung des Unternehmens nochmal mehr als 3000 Menschen das Telegramm. An Silvester waren es genau 3228, eine außergewöhnliche Menge. Denn in den Vorjahren wurden gerade einmal zwischen 200 und 300 versendet - pro Monat.

Lange Zeit waren Telegramme weltweit die schnellste Art zu kommunizieren. In knappen Zeilen wurden besonders wichtige politische oder militärische Nachrichten übermittelt, aber auch Privatmenschen nutzten sie für Hochzeiten oder Geburten.

Besonders die gekürzte Sprache machte das Telegramm aus: Personalpronomen oder Adjektive wurden oft weggelassen - weil jedes Zeichen oder Wort Geld kostete. Bei der Deutschen Post zahlten Kunden zuletzt für 160 Zeichen 12,57 Euro.

Zu wenig Nachfrage

Telefone, E-Mails und Co. verdrängten das Telegramm mit der Zeit immer mehr. In den letzten Jahren sank die Nachfrage bei Privatkunden laut Deutscher Post immer weiter, weshalb sie das Angebot einstellte. Lediglich Unternehmen und Verwaltungen sollen Telegramme noch in nennenswertem Umfang genutzt haben, zum Beispiel bei Firmenjubiläen oder als Einladungen.

2018 hatte die Deutsche Post bereits den Versand von Telegrammen ins Ausland eingestellt. Sie war zuletzt eines der wenigen Unternehmen weltweit, die überhaupt noch Telegramme im Angebot hatten.