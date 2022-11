Bei pro-russischen Demonstration schwenkten Teilnehmer russische und deutsche Flaggen, wie am 4. September in der Kölner Innenstadt.

Der Kreml gibt sich seit dem Angriff auf die Ukraine viel Mühe, Propaganda gegen Kiew und den Westen zu verbreiten. Damit haben sie offensichtlich nicht nur im eigenen Land Erfolg. Einer Umfrage zufolge glauben auch immer mehr Deutsche Russlands Verschwörungsmythen - vor allem im Osten.

Die Zustimmungswerte zu pro-russischen Verschwörungserzählungen über den Angriffskrieg gegen die Ukraine sind in Deutschland in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Besonders hoch ist die Zustimmung in Ostdeutschland. Das geht aus einer repräsentativen Untersuchung des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (Cemas) hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

18 Prozent der bundesweit Befragten stimmten etwa der Aussage zu, der russische Präsident Wladimir Putin gehe gegen eine globale Elite vor, die im Hintergrund die Fäden ziehe. Bei einer vorangegangenen Cemas-Umfrage im April waren es noch 12 Prozent. Außerdem glauben 12 Prozent, die Ukraine habe zusammen mit den USA geheime Biolabore zur Herstellung von Biowaffen betrieben - eine von staatlichen russischen Stellen verbreitete, aber nie belegte Behauptung. Im April stimmten dieser Aussage noch sieben Prozent der Befragten zu.

Die Cemas-Erhebung zeigt deutliche Unterschiede in der Bewertung pro-russischer Propaganda zwischen Ost- und Westdeutschland. In Ostdeutschland stimmte demnach jeder Dritte der Aussage zu, die Nato habe Russland so lange provoziert, dass Russland in den Krieg ziehen musste. In Westdeutschland stimmten dem hingegen nur 16 Prozent zu. 14 Prozent der ostdeutschen Befragten glauben zudem, der Krieg in der Ukraine würde nur der Ablenkung von der Corona-Pandemie dienen. In Westdeutschland waren es sieben Prozent.

Krise ist "idealer Nährboden für Verschwörungserzählungen"

Besonders hohe Zustimmungswerte erhielten pro-russische und verschwörungsideologische Aussagen außerdem von Wählerinnen und Wählern der AfD. Fast die Hälfte stimmte den beiden Aussagen zu, die Ukraine sei eigentlich Teil Russlands und Russland habe wegen Provokationen der Nato in den Krieg ziehen müssen. Die zweithöchsten Zustimmungswerte erhielten die abgefragten Aussagen von Wählerinnen und Wähler der Linken.

"Unsere Umfrage zeigt, dass die Verbreitung von Verschwörungserzählungen seit April signifikant angestiegen ist", sagte die Sozialpsychologin und Cemas-Geschäftsführerin Pia Lamberty dem RND. "Das Krisenhafte der letzten Monate kann der ideale Nährboden für Verschwörungserzählungen sein, die ja sowohl von Rechtsextremen als auch von Russland geschürt und verstärkt werden", erklärte sie.

Die von Cemas verwendeten Daten basieren auf einer bevölkerungsrepräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Bilendi & Respondi. Zwischen dem 3. und dem 11. Oktober 2022 wurden 2228 Personen für die Studie befragt.