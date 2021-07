In NRW beginnen heute die Sommerferien. Im Herbst müsse es neue Kriterien geben, um zu entscheiden, ob Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden müssen, sagt die nordrhein-westfälische Schulministerin Gebauer.

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer hat einen neuen Maßstab für die Bewertung der Corona-Infektionszahlen gefordert. "Der Inzidenzwert kann nicht mehr der richtige Maßstab sein, weil immer mehr Menschen geimpft sind", sagte die FDP-Politikerin im "Frühstart" bei ntv mit Blick auf mögliche Schulschließungen im Herbst. "Jetzt müssen sich die Expertinnen und Experten Gedanken machen, welche Werte jetzt als Maßstab gelten können."

In NRW beginnen heute die Sommerferien. In einem Punkt werde sich danach nichts ändern, machte Gebauer klar: "Wir starten so ins neue Schuljahr, wie wir aus dem alten Schuljahr herausgehen. Das heißt, die Maske im Unterricht bleibt." Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin zweimal pro Woche getestet werden, so Gebauer.

Angesprochen auf den Einbau von Luftfiltern in Schulen wies die Ministerin darauf hin, dass Nordrhein-Westfalen dafür 50 Millionen Euro bereitgestellt habe. Die Kommunen hätten aber nur 20 Millionen Euro abgerufen. "Aber natürlich überprüfen wir als Landesregierung permanent, ob es noch weiterer Maßnahmen bedarf, um den Unterreicht sicher zu gestalten", sagte Gebauer. "Unser Ziel ist es, dass alle Kinder wieder in Präsenz unterrichtet werden können."