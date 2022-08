Im Krieg gegen die Ukraine bekommt Russland, so wie es aussieht, Unterstützung aus Teheran. Einem Bericht zufolge erhält die russische Armee vom Verbündeten unbemannte Flugzeuge. Die sollen allerdings Mängel haben.

Der Iran hat einem US-Medienbericht zufolge erste Drohnen an Russland für den Einsatz in der Ukraine geschickt. Die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf Geheimdienstkreise, bereits am 19. August seien mindestens zwei verschiedene Typen an unbemannten Flugzeugen geliefert worden. Diese könnten für den Beschuss von Radaranlagen, Artillerie und anderen militärischen Objekten eingesetzt werden.

Allerdings hätten die russischen Streitkräfte bei ersten Tests mit zahlreichen Fehlfunktionen zu kämpfen gehabt, hieß es weiter. Die Russen seien "nicht zufrieden". Dem Bericht zufolge geht die US-Regierung davon aus, dass der Iran noch Hunderte weitere Drohnen an Moskau liefern wird.

Die USA hatten im Juli erklärt, dass sie davon ausgingen, dass Russland iranische Kampfdrohnen erwerben wolle. So habe offenbar eine russische Regierungsdelegation einen iranischen Flughafen für eine Vorführung angriffsfähiger Drohnen besucht, hieß es. Der russische Präsident Wladimir Putin war ebenfalls im Juli für ein Gipfeltreffen mit seinem iranischen und türkischen Kollegen in Irans Hauptstadt Teheran gereist.